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Домашняя шаурма: лучшие ингредиенты для уникального вкуса

2:01
Еда

Шаурма — одно из самых популярных уличных блюд, которое легко приготовить дома. Она будет не только дешевле, но и вкуснее, ведь вы можете экспериментировать с ингредиентами. Вот несколько советов, как сделать вашу шаурму по-настоящему уникальной.

Шаурма
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаурма

1. Мясо: основа шаурмы

Не ограничивайтесь курицей! Попробуйте заменить её на:

  • Говядину или баранину. Замаринуйте их с зирой, кориандром или паприкой.
  • Морепродукты. Креветки или кальмары добавят необычный вкус.

2. Соусы: разнообразие вкусов

Классический соус можно заменить:

  • Чесночным или острым.
  • Тахини. Этот кунжутный соус добавит восточного оттенка.
  • Йогуртовым соусом с укропом.
  • Соусом из авокадо.

Добавьте специи, такие как куркума, кумин или острый перец, чтобы усилить вкус.

3. Овощи: свежесть и текстура

Сделайте шаурму насыщенной, добавив сочетания свежих и запеченных овощей:

  • Свежие: помидоры, огурцы, пекинская капуста.
  • Запечённые: баклажаны, сладкий перец.
  • Маринованные: редис, корнишоны.
  • Особенные: морковь по-корейски.

4. Зелень: яркость вкуса

Обязательно добавьте свежую зелень:

  • Укроп, кинзу, петрушку.
  • Для более яркого аромата — мяту или базилик.

5. Сыры: нежность и кремовость

Используйте необычные виды сыра:

  • Фета, брынза или моцарелла добавят сливочные нотки.

6. Орехи и семена: особый штрих

Посыпьте шаурму кунжутом или измельчёнными орехами — это придаст пикантность.

7. Лаваш: создаём хрустящую основу

Чтобы шаурма была хрустящей, слегка обжарьте лаваш на сковороде с оливковым маслом перед сворачиванием.

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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