Добавьте эти ингредиенты в кофе, и вы будете в восторге от его вкуса

Заварите крепкий кофе, дайте ему остыть и добавьте сверху шарик ванильного мороженого. Этот напиток станет настоящим десертом.
Перед приготовлением добавьте щепотку молотой корицы в кофейную гущу. Она придаст вашему напитку тепло и уют.
Смешайте немного кокосового молока или сливок с вашим кофе для создания тропического вкуса. Можно даже украсить тертым кокосом.
Замените сахар кленовым сиропом, который добавит вашему кофе натуральную сладость.
Добавьте немного молотого мускатного ореха, гвоздики или кардамона в кофейную гущу до варки. Такой напиток будет согревающим и ароматным.
Выжмите немного свежевыжатого апельсинового или лимонного сока в ваш крепкий кофе, чтобы придать ему свежий и пикантный оттенок.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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