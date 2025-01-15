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Добавьте эти ингредиенты в кофе, и вы будете в восторге от его вкуса

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Еда

Кофе с мороженым

Заварите крепкий кофе, дайте ему остыть и добавьте сверху шарик ванильного мороженого. Этот напиток станет настоящим десертом.

Чашка кофе в окружении кофейных зерен
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе в окружении кофейных зерен

Кофе с корицей

Перед приготовлением добавьте щепотку молотой корицы в кофейную гущу. Она придаст вашему напитку тепло и уют.

Кокосовый кофе

Смешайте немного кокосового молока или сливок с вашим кофе для создания тропического вкуса. Можно даже украсить тертым кокосом.

Кофе с кленовым сиропом

Замените сахар кленовым сиропом, который добавит вашему кофе натуральную сладость.

Пряный кофе

Добавьте немного молотого мускатного ореха, гвоздики или кардамона в кофейную гущу до варки. Такой напиток будет согревающим и ароматным.

Цитрусовый кофе

Выжмите немного свежевыжатого апельсинового или лимонного сока в ваш крепкий кофе, чтобы придать ему свежий и пикантный оттенок.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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