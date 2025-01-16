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Этот рецепт солянки спасёт вас в морозы и после праздников

2:16
Еда

Солянка — идеальный суп для зимы, который согреет в морозы, поможет справиться с похмельем и станет отличным способом использовать остатки праздничных продуктов. Шеф-повар Олег Томилин поделился своим фирменным рецептом этого насыщенного и ароматного блюда.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Основные ингредиенты для солянки

Этот суп можно приготовить на любом бульоне: мясном, рыбном или грибном. Обязательные составляющие — солёные огурцы, маслины, оливки, томатная паста и разнообразные мясные или копчёные продукты. Остальные компоненты, такие как картофель, грибы или морковь, добавляются по желанию.

Для классической солянки по рецепту шефа вам понадобятся:

  • 1 л говяжьего бульона,
  • 250 г отварного языка,
  • 150 г докторской колбасы,
  • 1-2 луковицы,
  • 70 г оливок,
  • 5 солёных огурцов и 50 мл рассола из-под них,
  • 1 ст. л. томатной пасты,
  • 30 г каперсов,
  • 1/2 лимона,
  • лавровый лист, перец, соль,
  • растительное масло,
  • укроп и петрушка.

Как приготовить солянку

Зажарка:
Нарежьте лук четвертинками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте нарезанные солёные огурцы, томатную пасту и обжаривайте на среднем огне. Лучше готовить зажарку сразу в кастрюле.

Добавление жидкости:
Влейте рассол и половник бульона, тушите смесь 15-20 минут.

Сборка супа:
Добавьте мясные ингредиенты (язык и колбасу), оставшийся бульон и томите суп 5-7 минут. Затем отправьте в кастрюлю каперсы, маслины, оливки, специи и зелень.

Доведите до готовности:
Доведите суп до кипения, варите 1-2 минуты, посолите и выключите огонь. Оставьте солянку настаиваться около 10 минут.
Подавайте с ломтиком лимона, свежей зеленью и ложкой сметаны.

Шеф-повар отмечает, что вы можете выбирать бульон и мясные ингредиенты на свой вкус — принцип приготовления остаётся неизменным.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Этот рецепт солянки спасёт вас в морозы и после праздников
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