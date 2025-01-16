Этот рецепт солянки спасёт вас в морозы и после праздников

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка — идеальный суп для зимы, который согреет в морозы, поможет справиться с похмельем и станет отличным способом использовать остатки праздничных продуктов. Шеф-повар Олег Томилин поделился своим фирменным рецептом этого насыщенного и ароматного блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Основные ингредиенты для солянки

Этот суп можно приготовить на любом бульоне: мясном, рыбном или грибном. Обязательные составляющие — солёные огурцы, маслины, оливки, томатная паста и разнообразные мясные или копчёные продукты. Остальные компоненты, такие как картофель, грибы или морковь, добавляются по желанию.

Для классической солянки по рецепту шефа вам понадобятся:

1 л говяжьего бульона,

250 г отварного языка,

150 г докторской колбасы,

1-2 луковицы,

70 г оливок,

5 солёных огурцов и 50 мл рассола из-под них,

1 ст. л. томатной пасты,

30 г каперсов,

1/2 лимона,

лавровый лист, перец, соль,

растительное масло,

укроп и петрушка.

Как приготовить солянку

Зажарка:

Нарежьте лук четвертинками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте нарезанные солёные огурцы, томатную пасту и обжаривайте на среднем огне. Лучше готовить зажарку сразу в кастрюле.

Добавление жидкости:

Влейте рассол и половник бульона, тушите смесь 15-20 минут.

Сборка супа:

Добавьте мясные ингредиенты (язык и колбасу), оставшийся бульон и томите суп 5-7 минут. Затем отправьте в кастрюлю каперсы, маслины, оливки, специи и зелень.

Доведите до готовности:

Доведите суп до кипения, варите 1-2 минуты, посолите и выключите огонь. Оставьте солянку настаиваться около 10 минут.

Подавайте с ломтиком лимона, свежей зеленью и ложкой сметаны.

Шеф-повар отмечает, что вы можете выбирать бульон и мясные ингредиенты на свой вкус — принцип приготовления остаётся неизменным.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

