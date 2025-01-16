Этот рецепт солянки спасёт вас в морозы и после праздников

Солянка — идеальный суп для зимы, который согреет в морозы, поможет справиться с похмельем и станет отличным способом использовать остатки праздничных продуктов. Шеф-повар Олег Томилин поделился своим фирменным рецептом этого насыщенного и ароматного блюда.
Этот суп можно приготовить на любом бульоне: мясном, рыбном или грибном. Обязательные составляющие — солёные огурцы, маслины, оливки, томатная паста и разнообразные мясные или копчёные продукты. Остальные компоненты, такие как картофель, грибы или морковь, добавляются по желанию.
Зажарка:
Нарежьте лук четвертинками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте нарезанные солёные огурцы, томатную пасту и обжаривайте на среднем огне. Лучше готовить зажарку сразу в кастрюле.
Добавление жидкости:
Влейте рассол и половник бульона, тушите смесь 15-20 минут.
Сборка супа:
Добавьте мясные ингредиенты (язык и колбасу), оставшийся бульон и томите суп 5-7 минут. Затем отправьте в кастрюлю каперсы, маслины, оливки, специи и зелень.
Доведите до готовности:
Доведите суп до кипения, варите 1-2 минуты, посолите и выключите огонь. Оставьте солянку настаиваться около 10 минут.
Подавайте с ломтиком лимона, свежей зеленью и ложкой сметаны.
Шеф-повар отмечает, что вы можете выбирать бульон и мясные ингредиенты на свой вкус — принцип приготовления остаётся неизменным.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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