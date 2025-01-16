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Горячая вода или холодная? Вы всегда ошибались при варке пельменей

1:19
Еда

Пельмени — блюдо, которое кажется простым в приготовлении, но и здесь есть нюансы. Например, как правильно варить пельмени: бросать их в холодную или горячую воду, нужно ли размораживать? Давайте разберёмся.

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Нужно ли размораживать пельмени

Пельмени лучше варить замороженными. Даже если они домашние, стоит подержать их в морозилке хотя бы пару часов. Это позволит тесту "схватиться" и избежать разваривания.

Горячая или холодная вода

Пельмени нужно закидывать только в горячую воду. Если бросить их в холодную, они слипнутся в один ком. Однако доводить воду до сильного кипения перед этим не обязательно. Когда вы добавляете пельмени, температура жидкости падает, и кипение прекращается. Оптимально доводить воду до кипения уже после того, как пельмени окажутся в кастрюле.

Когда пельмени готовы

Как только пельмени всплывут на поверхность, варите их ещё 3-5 минут — и можно подавать к столу.

Когда добавлять соль

Соль нужно добавлять до того, как вы закинете пельмени в воду. Это улучшит вкус блюда и поможет избежать ошибок в процессе варки.

Теперь вы знаете все тонкости приготовления пельменей. Приятного аппетита!

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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