Эти специи укрепляют иммунитет и борются с воспалениями

Специи — это не только способ усилить вкус блюд, но и мощный инструмент для укрепления здоровья. Диетолог Ольга Лушникова рассказала о травах и специях, которые обязательно стоит включить в рацион.
Практически все специи положительно влияют на организм, укрепляют иммунитет и помогают бороться с воспалениями. Однако наиболее выраженные противовоспалительные, антиоксидантные и антисептические свойства имеют:
Эти специи помогают останавливать воспалительные процессы и поддерживают организм на клеточном уровне, отметила Лушникова.
Если говорить о травах, они одинаково полезны как в свежем, так и в сушёном виде. Существенной разницы между такими пряностями нет, добавила диетолог Марина Сорокина. Это делает их универсальным ингредиентом, который легко интегрировать в любое блюдо.
Сделайте специи частью вашего рациона, чтобы не только наслаждаться вкусом, но и укреплять здоровье каждый день.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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