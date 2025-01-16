Эти специи укрепляют иммунитет и борются с воспалениями

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Специи — это не только способ усилить вкус блюд, но и мощный инструмент для укрепления здоровья. Диетолог Ольга Лушникова рассказала о травах и специях, которые обязательно стоит включить в рацион.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куркума

Какие специи самые полезные

Практически все специи положительно влияют на организм, укрепляют иммунитет и помогают бороться с воспалениями. Однако наиболее выраженные противовоспалительные, антиоксидантные и антисептические свойства имеют:

Розмарин

Гвоздика

Кориандр

Орегано

Базилик

Куркума

Эти специи помогают останавливать воспалительные процессы и поддерживают организм на клеточном уровне, отметила Лушникова.

Свежие или сушёные травы

Если говорить о травах, они одинаково полезны как в свежем, так и в сушёном виде. Существенной разницы между такими пряностями нет, добавила диетолог Марина Сорокина. Это делает их универсальным ингредиентом, который легко интегрировать в любое блюдо.

Сделайте специи частью вашего рациона, чтобы не только наслаждаться вкусом, но и укреплять здоровье каждый день.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).

