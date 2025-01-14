Как приготовить пюре без молока: два идеальных варианта

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Считаете, что без молока или сливок картофельное пюре потеряет свою нежность? На самом деле, есть отличные альтернативы, которые не только сохранят вкус блюда, но и сделают его ещё интереснее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пюре

Чем заменить молоко в картофельном пюре?

1. Сметана

Сметана — это идеальная замена молоку. Она придаёт пюре насыщенный вкус с лёгкой кислинкой и делает текстуру нежной и кремовой. Главное, не переборщить: на 500 граммов картофеля достаточно 3-4 столовых ложек сметаны. Это добавит гарниру интересный аромат и бархатистость.

2. Мясной или овощной бульон

Для тех, кто предпочитает более лёгкие варианты, подойдёт бульон. Он отлично впитывается картофелем, добавляет насыщенности вкусу и практически не увеличивает калорийность блюда. Такое пюре будет отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.

Оба варианта помогут разнообразить привычное блюдо и сделать его ещё вкуснее.

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.



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