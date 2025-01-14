Как приготовить пюре без молока: два идеальных варианта

Считаете, что без молока или сливок картофельное пюре потеряет свою нежность? На самом деле, есть отличные альтернативы, которые не только сохранят вкус блюда, но и сделают его ещё интереснее.
Чем заменить молоко в картофельном пюре?
Сметана — это идеальная замена молоку. Она придаёт пюре насыщенный вкус с лёгкой кислинкой и делает текстуру нежной и кремовой. Главное, не переборщить: на 500 граммов картофеля достаточно 3-4 столовых ложек сметаны. Это добавит гарниру интересный аромат и бархатистость.
Для тех, кто предпочитает более лёгкие варианты, подойдёт бульон. Он отлично впитывается картофелем, добавляет насыщенности вкусу и практически не увеличивает калорийность блюда. Такое пюре будет отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.
Оба варианта помогут разнообразить привычное блюдо и сделать его ещё вкуснее.
Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.
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