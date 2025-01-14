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Как приготовить пюре без молока: два идеальных варианта

1:05
Еда

Считаете, что без молока или сливок картофельное пюре потеряет свою нежность? На самом деле, есть отличные альтернативы, которые не только сохранят вкус блюда, но и сделают его ещё интереснее.

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

Чем заменить молоко в картофельном пюре?

1. Сметана

Сметана — это идеальная замена молоку. Она придаёт пюре насыщенный вкус с лёгкой кислинкой и делает текстуру нежной и кремовой. Главное, не переборщить: на 500 граммов картофеля достаточно 3-4 столовых ложек сметаны. Это добавит гарниру интересный аромат и бархатистость.

2. Мясной или овощной бульон

Для тех, кто предпочитает более лёгкие варианты, подойдёт бульон. Он отлично впитывается картофелем, добавляет насыщенности вкусу и практически не увеличивает калорийность блюда. Такое пюре будет отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.

Оба варианта помогут разнообразить привычное блюдо и сделать его ещё вкуснее.

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды. 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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