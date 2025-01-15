Этот гаджет обещает заменить кухню — правда или миф

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Аэрогрили становятся всё популярнее, и производители уверяют, что они могут заменить духовку, микроволновку, мангал, сковороду и даже тостер. Однако главный вопрос — действительно ли еда, приготовленная в аэрогриле, полезнее?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Аэрогриль

Как работает аэрогриль

Принцип работы аэрогриля основан на потоках горячего воздуха, которые равномерно прогревают блюдо со всех сторон. Главное преимущество — отсутствие необходимости добавлять масло для жарки. Это делает приготовленные блюда менее калорийными.

Кроме того, жир и соки из продуктов не сгорают, что исключает выделение вредных продуктов горения. Таким образом, аэрогриль позволяет готовить еду с минимальным количеством вредных веществ.

Мнение эксперта

Педиатр и диетолог Наталья Лисичкина на портале "Яндекс Кью" отметила, что такая обработка действительно может считаться условно более полезной, поскольку блюда получаются менее жирными и калорийными.

Недостатки аэрогриля

Конечно, у этой техники есть и свои минусы:

Отсутствие дымного аромата.

Мясо и рыба, приготовленные в аэрогриле, не будут обладать насыщенным ароматом, как блюда на мангале. Необходимость тщательного ухода.

Решётку в чаше устройства нужно мыть после каждого использования, чтобы избежать накопления нагара.

Несмотря на эти нюансы, аэрогриль остаётся универсальным и полезным гаджетом для тех, кто стремится к здоровому питанию и удобству в приготовлении.

Уточнения

Аэрогри́ль или конвекционная печь — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен.



