Этот гаджет обещает заменить кухню — правда или миф

Аэрогрили становятся всё популярнее, и производители уверяют, что они могут заменить духовку, микроволновку, мангал, сковороду и даже тостер. Однако главный вопрос — действительно ли еда, приготовленная в аэрогриле, полезнее?
Принцип работы аэрогриля основан на потоках горячего воздуха, которые равномерно прогревают блюдо со всех сторон. Главное преимущество — отсутствие необходимости добавлять масло для жарки. Это делает приготовленные блюда менее калорийными.
Кроме того, жир и соки из продуктов не сгорают, что исключает выделение вредных продуктов горения. Таким образом, аэрогриль позволяет готовить еду с минимальным количеством вредных веществ.
Педиатр и диетолог Наталья Лисичкина на портале "Яндекс Кью" отметила, что такая обработка действительно может считаться условно более полезной, поскольку блюда получаются менее жирными и калорийными.
Конечно, у этой техники есть и свои минусы:
Несмотря на эти нюансы, аэрогриль остаётся универсальным и полезным гаджетом для тех, кто стремится к здоровому питанию и удобству в приготовлении.
Аэрогри́ль или конвекционная печь — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен.
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