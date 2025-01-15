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Этот гаджет обещает заменить кухню — правда или миф

1:38
Еда

Аэрогрили становятся всё популярнее, и производители уверяют, что они могут заменить духовку, микроволновку, мангал, сковороду и даже тостер. Однако главный вопрос — действительно ли еда, приготовленная в аэрогриле, полезнее?

Аэрогриль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Аэрогриль

Как работает аэрогриль

Принцип работы аэрогриля основан на потоках горячего воздуха, которые равномерно прогревают блюдо со всех сторон. Главное преимущество — отсутствие необходимости добавлять масло для жарки. Это делает приготовленные блюда менее калорийными.

Кроме того, жир и соки из продуктов не сгорают, что исключает выделение вредных продуктов горения. Таким образом, аэрогриль позволяет готовить еду с минимальным количеством вредных веществ.

Мнение эксперта

Педиатр и диетолог Наталья Лисичкина на портале "Яндекс Кью" отметила, что такая обработка действительно может считаться условно более полезной, поскольку блюда получаются менее жирными и калорийными.

Недостатки аэрогриля

Конечно, у этой техники есть и свои минусы:

  1. Отсутствие дымного аромата.
    Мясо и рыба, приготовленные в аэрогриле, не будут обладать насыщенным ароматом, как блюда на мангале.
  2. Необходимость тщательного ухода.
    Решётку в чаше устройства нужно мыть после каждого использования, чтобы избежать накопления нагара.

Несмотря на эти нюансы, аэрогриль остаётся универсальным и полезным гаджетом для тех, кто стремится к здоровому питанию и удобству в приготовлении.

Уточнения

Аэрогри́ль или конвекционная печь — бытовой электроприбор, предназначенный для приготовления пищи с помощью потоков горячего воздуха, по своему принципу действия напоминает фен. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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