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Этот вид мяса обходит курицу и индейку по всем параметрам

1:22
Еда

Мясо кролика заслуженно считается одним из самых полезных видов мяса. Доктор Александр Мясников регулярно напоминает, почему его стоит включить в рацион.

мультиварка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка

Почему крольчатина так полезна

Врач подчеркивает, что по своим качествам мясо кролика превосходит даже курицу и индейку.

"Я не знаю более полезного мяса, чем крольчатина. Оно низкокалорийное, богато легкоусвояемым белком, микроэлементами и витаминами. В каждой категории кролик опережает мясо птицы!" — написал доктор в своём телеграм-канале.

Важно: при покупке обращайте внимание на производителя, чтобы быть уверенным в качестве продукта.

Как приготовить крольчатину

Крольчатину можно готовить разными способами, но самый простой и вкусный вариант — тушение в мультиварке. Этот рецепт подойдёт даже начинающим кулинарам.

Что понадобится:

  • 1,5 тушки кролика,
  • 3 моркови,
  • 3 луковицы,
  • 100 г сметаны,
  • 2 г горчицы зернами,
  • соль и перец по вкусу.

Пошаговая инструкция по приготовлению доступна в отдельной статье, чтобы вы могли легко повторить этот рецепт.

Мясо кролика не только полезно, но и невероятно вкусно. Попробуйте приготовить его уже сегодня!

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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