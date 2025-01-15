Этот вид мяса обходит курицу и индейку по всем параметрам

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо кролика заслуженно считается одним из самых полезных видов мяса. Доктор Александр Мясников регулярно напоминает, почему его стоит включить в рацион.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Почему крольчатина так полезна

Врач подчеркивает, что по своим качествам мясо кролика превосходит даже курицу и индейку.

"Я не знаю более полезного мяса, чем крольчатина. Оно низкокалорийное, богато легкоусвояемым белком, микроэлементами и витаминами. В каждой категории кролик опережает мясо птицы!" — написал доктор в своём телеграм-канале.

Важно: при покупке обращайте внимание на производителя, чтобы быть уверенным в качестве продукта.

Как приготовить крольчатину

Крольчатину можно готовить разными способами, но самый простой и вкусный вариант — тушение в мультиварке. Этот рецепт подойдёт даже начинающим кулинарам.

Что понадобится:

1,5 тушки кролика,

3 моркови,

3 луковицы,

100 г сметаны,

2 г горчицы зернами,

соль и перец по вкусу.

Пошаговая инструкция по приготовлению доступна в отдельной статье, чтобы вы могли легко повторить этот рецепт.

Мясо кролика не только полезно, но и невероятно вкусно. Попробуйте приготовить его уже сегодня!

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.





