Этот вид мяса обходит курицу и индейку по всем параметрам

Мясо кролика заслуженно считается одним из самых полезных видов мяса. Доктор Александр Мясников регулярно напоминает, почему его стоит включить в рацион.
Врач подчеркивает, что по своим качествам мясо кролика превосходит даже курицу и индейку.
"Я не знаю более полезного мяса, чем крольчатина. Оно низкокалорийное, богато легкоусвояемым белком, микроэлементами и витаминами. В каждой категории кролик опережает мясо птицы!" — написал доктор в своём телеграм-канале.
Важно: при покупке обращайте внимание на производителя, чтобы быть уверенным в качестве продукта.
Крольчатину можно готовить разными способами, но самый простой и вкусный вариант — тушение в мультиварке. Этот рецепт подойдёт даже начинающим кулинарам.
Пошаговая инструкция по приготовлению доступна в отдельной статье, чтобы вы могли легко повторить этот рецепт.
Мясо кролика не только полезно, но и невероятно вкусно. Попробуйте приготовить его уже сегодня!
Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
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