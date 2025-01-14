Рецепт щей, которые помогают худеть

Щи — традиционное русское блюдо, которое не только радует своим насыщенным вкусом, но и обладает полезными свойствами. Благодаря низкой калорийности, высокому содержанию клетчатки и витаминов, щи отлично поддерживают обмен веществ и здоровье пищеварительной системы.
Щи — это низкокалорийное блюдо, которое надолго насыщает благодаря клетчатке и большому количеству овощей. Регулярное употребление щей в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью может помочь избавиться от лишних килограммов.
Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.