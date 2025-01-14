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Рецепт щей, которые помогают худеть

1:31
Еда

Щи — традиционное русское блюдо, которое не только радует своим насыщенным вкусом, но и обладает полезными свойствами. Благодаря низкой калорийности, высокому содержанию клетчатки и витаминов, щи отлично поддерживают обмен веществ и здоровье пищеварительной системы.

Щи
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щи

Ингредиенты

  • 1 небольшая головка белокочанной капусты
  • 1 средняя морковь
  • 1 луковица
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 красный сладкий перец
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 крупный помидор
  • 3-4 стакана воды или овощного бульона
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

  • Нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на оливковом масле до прозрачности.
  • Добавьте нарезанные морковь, сельдерей и сладкий перец, обжаривайте несколько минут.
  • Добавьте нашинкованную капусту и нарезанный помидор, перемешайте.
  • Залейте овощи водой или бульоном, доведите до кипения.
  • Уменьшите огонь и варите 20-30 минут, пока овощи не станут мягкими.
  • Приправьте солью и перцем по вкусу, подавайте горячими.

Почему щи помогают худеть?

Щи — это низкокалорийное блюдо, которое надолго насыщает благодаря клетчатке и большому количеству овощей. Регулярное употребление щей в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью может помочь избавиться от лишних килограммов.

Уточнения

Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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