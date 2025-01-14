Домашняя рикотта за 30 минут: секрет идеального вкуса
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14.01.2025 20:08 Ингредиенты
4 литра охлаждённого молока (лучше цельного, не ультрапастеризованного);
½ чашки белого винного уксуса (120 мл);
2 ч. л. соли (по вкусу);
2 ст. л. оливкового масла.
Способ приготовления
Нагрейте молоко в большой кастрюле до появления пузырьков на краях (не доводя до кипения).
Снимите кастрюлю с огня, добавьте уксус и перемешивайте около 30 секунд.
Добавьте соль и снова аккуратно перемешайте в течение 30 секунд.
Накройте кастрюлю чистым полотенцем и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. За это время молоко свернётся, отделяя сыворотку.
Простелите сито или дуршлаг чистым полотенцем, аккуратно вылейте содержимое кастрюли и дайте жидкости стечь в течение 30 минут. Не нужно прижимать массу.
Переложите рикотту в миску, добавьте оливковое масло, хорошо перемешайте, накройте плёнкой и храните в холодильнике до 3 дней.
Совет: свежеприготовленная рикотта идеальна для салатов, закусок или как самостоятельное блюдо.
Фото: commons.wikimedia.org by Agilight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Уточнения
- пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока. Сыр
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина