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Домашняя рикотта за 30 минут: секрет идеального вкуса

1:14
Еда

Ингредиенты

  • 4 литра охлаждённого молока (лучше цельного, не ультрапастеризованного);
  • ½ чашки белого винного уксуса (120 мл);
  • 2 ч. л. соли (по вкусу);
  • 2 ст. л. оливкового масла.

Способ приготовления

  1. Нагрейте молоко в большой кастрюле до появления пузырьков на краях (не доводя до кипения).
  2. Снимите кастрюлю с огня, добавьте уксус и перемешивайте около 30 секунд.
  3. Добавьте соль и снова аккуратно перемешайте в течение 30 секунд.
  4. Накройте кастрюлю чистым полотенцем и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. За это время молоко свернётся, отделяя сыворотку.
  5. Простелите сито или дуршлаг чистым полотенцем, аккуратно вылейте содержимое кастрюли и дайте жидкости стечь в течение 30 минут. Не нужно прижимать массу.
  6. Переложите рикотту в миску, добавьте оливковое масло, хорошо перемешайте, накройте плёнкой и храните в холодильнике до 3 дней.

Совет: свежеприготовленная рикотта идеальна для салатов, закусок или как самостоятельное блюдо.

Творог со сметаной и сахаром
Фото: commons.wikimedia.org by Agilight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Творог со сметаной и сахаром

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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