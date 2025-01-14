Секрет Дженнифер Энистон: как оставаться в форме после 50

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

В феврале 2025 года Дженнифер Энистон, звезда сериала "Друзья", отпразднует своё 56-летие. Актриса продолжает восхищать поклонников своей физической формой и жизненной энергией. Она раскрыла секреты своей потрясающей фигуры и здоровья.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Режим тренировок

Дженнифер тренируется минимум четыре раза в неделю, уделяя особое внимание силовым комплексам. Она считает их особенно важными для женщин старше 50 лет.

"Силовые тренировки помогают поддерживать стройность и укрепляют мышцы", — отметила актриса.

Принцип "80/20"

Но не только тренировки играют ключевую роль. Энистон придерживается метода "80/20" в питании. Этот принцип подразумевает, что 80% времени вы ведёте здоровый образ жизни, а оставшиеся 20% — позволяете себе расслабиться.

"Восемьдесят процентов — это правильное питание и тренировки, а двадцать процентов — это когда вы пьёте мартини, едите пиццу и гамбургеры и тусуетесь с друзьями до поздней ночи", — поделилась Дженнифер.

Почему это работает

Многие эксперты одобряют такой подход. Они утверждают, что умеренные поблажки помогают избежать строгих ограничений, которые часто приводят к срывам. Такой баланс делает процесс поддержания здоровья и формы более комфортным и устойчивым.

Для Энистон принцип "80/20" стал идеальным способом сочетать дисциплину и радость жизни. Попробуйте и вы внедрить эту философию в свой ритм — возможно, это ваш путь к гармонии.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.





Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003). Обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы».

