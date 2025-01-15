Замочить или сварить: что выбрать, чтобы гречка сохранила максимум пользы

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие убеждены, что замачивание гречки в воде — лучший способ её приготовления. Считается, что такая обработка сохраняет больше полезных веществ, чем традиционная варка. Однако гастроэнтеролог Алексей Парамонов развеял этот популярный миф.

Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гречневая крупа

Разница между замоченной и варёной гречкой

По словам специалиста, серьёзных отличий между замоченной и сваренной гречкой практически нет. Хотя замачивание действительно позволяет сохранить чуть больше витаминов, разница минимальна. При варке гречка также остаётся богатой витаминами, микроэлементами, пищевыми волокнами и железом.

Особенно важно, что варка не влияет на гликемический индекс крупы, а это один из ключевых показателей для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Вопрос вкуса

Одним из главных факторов выбора способа приготовления остаётся вкус. Многие предпочитают насыщенный аромат и текстуру варёной гречки. Тем, кто ценит естественность вкуса или хочет попробовать что-то новое, можно смело употреблять замоченную крупу. Оба варианта приемлемы и полезны.

Алексей Парамонов отметил, что выбор между замоченной и варёной гречкой — дело индивидуальных предпочтений. Оба способа приготовления сохраняют основные полезные свойства крупы, а небольшая разница в количестве витаминов не делает один из них значительно лучше другого.

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός - "грек") — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

