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Замочить или сварить: что выбрать, чтобы гречка сохранила максимум пользы

1:31
Еда

Многие убеждены, что замачивание гречки в воде — лучший способ её приготовления. Считается, что такая обработка сохраняет больше полезных веществ, чем традиционная варка. Однако гастроэнтеролог Алексей Парамонов развеял этот популярный миф.

Гречневая крупа
Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречневая крупа

Разница между замоченной и варёной гречкой

По словам специалиста, серьёзных отличий между замоченной и сваренной гречкой практически нет. Хотя замачивание действительно позволяет сохранить чуть больше витаминов, разница минимальна. При варке гречка также остаётся богатой витаминами, микроэлементами, пищевыми волокнами и железом.

Особенно важно, что варка не влияет на гликемический индекс крупы, а это один из ключевых показателей для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Вопрос вкуса

Одним из главных факторов выбора способа приготовления остаётся вкус. Многие предпочитают насыщенный аромат и текстуру варёной гречки. Тем, кто ценит естественность вкуса или хочет попробовать что-то новое, можно смело употреблять замоченную крупу. Оба варианта приемлемы и полезны.

Алексей Парамонов отметил, что выбор между замоченной и варёной гречкой — дело индивидуальных предпочтений. Оба способа приготовления сохраняют основные полезные свойства крупы, а небольшая разница в количестве витаминов не делает один из них значительно лучше другого.

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός - "грек") — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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