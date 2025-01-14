Простое клюквенное мороженое, которое полезно добавлять в чай

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Клюква — настоящая звезда осенне-зимнего сезона. Эта яркая ягода обладает невероятной пользой для здоровья, о чем рассказал реабилитолог Сергей Агапкин в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ клюква

Клюква против рака

По данным ученых, клюква снижает риск развития 17 видов онкологических заболеваний, включая рак пищевода, желудка, толстой кишки, предстательной железы, глиобластому и лимфому. Такой эффект достигается благодаря биологически активным веществам, содержащимся в ягодах.

Клюква, например, подавляет активность бактерии хеликобактер пилори, которая провоцирует рак желудка. Кроме того, её антибактериальные и противовоспалительные свойства уменьшают вероятность появления других форм рака.

Как использовать клюкву в рационе

Сергей Агапкин предложил оригинальный и вкусный способ употребления этой ягоды — приготовить специальное клюквенное мороженое. Вам понадобятся:

150 г яблочного пюре,

мелко нарезанный имбирь,

несколько зерен кардамона,

листья мяты для вкуса,

ягоды клюквы.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, разложить массу по силиконовым формочкам и заморозить. Получившиеся клюквенные кубики можно добавлять в чай, превращая его в ароматный и полезный напиток.

Эта простая идея поможет вам не только насладиться вкусом клюквы, но и получить максимум её полезных свойств.

Уточнения

Клю́ква — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно используются в кулинарии и пищевой промышленности.



