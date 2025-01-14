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Простое клюквенное мороженое, которое полезно добавлять в чай

1:36
Еда

Клюква — настоящая звезда осенне-зимнего сезона. Эта яркая ягода обладает невероятной пользой для здоровья, о чем рассказал реабилитолог Сергей Агапкин в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

клюква
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
клюква

Клюква против рака

По данным ученых, клюква снижает риск развития 17 видов онкологических заболеваний, включая рак пищевода, желудка, толстой кишки, предстательной железы, глиобластому и лимфому. Такой эффект достигается благодаря биологически активным веществам, содержащимся в ягодах.

Клюква, например, подавляет активность бактерии хеликобактер пилори, которая провоцирует рак желудка. Кроме того, её антибактериальные и противовоспалительные свойства уменьшают вероятность появления других форм рака.

Как использовать клюкву в рационе

Сергей Агапкин предложил оригинальный и вкусный способ употребления этой ягоды — приготовить специальное клюквенное мороженое. Вам понадобятся:

  • 150 г яблочного пюре,
  • мелко нарезанный имбирь,
  • несколько зерен кардамона,
  • листья мяты для вкуса,
  • ягоды клюквы.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, разложить массу по силиконовым формочкам и заморозить. Получившиеся клюквенные кубики можно добавлять в чай, превращая его в ароматный и полезный напиток.

Эта простая идея поможет вам не только насладиться вкусом клюквы, но и получить максимум её полезных свойств.

Уточнения

Клю́ква — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно используются в кулинарии и пищевой промышленности.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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