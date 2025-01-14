Клюква — настоящая звезда осенне-зимнего сезона. Эта яркая ягода обладает невероятной пользой для здоровья, о чем рассказал реабилитолог Сергей Агапкин в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".
По данным ученых, клюква снижает риск развития 17 видов онкологических заболеваний, включая рак пищевода, желудка, толстой кишки, предстательной железы, глиобластому и лимфому. Такой эффект достигается благодаря биологически активным веществам, содержащимся в ягодах.
Клюква, например, подавляет активность бактерии хеликобактер пилори, которая провоцирует рак желудка. Кроме того, её антибактериальные и противовоспалительные свойства уменьшают вероятность появления других форм рака.
Сергей Агапкин предложил оригинальный и вкусный способ употребления этой ягоды — приготовить специальное клюквенное мороженое. Вам понадобятся:
Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, разложить массу по силиконовым формочкам и заморозить. Получившиеся клюквенные кубики можно добавлять в чай, превращая его в ароматный и полезный напиток.
Эта простая идея поможет вам не только насладиться вкусом клюквы, но и получить максимум её полезных свойств.
Клю́ква — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно используются в кулинарии и пищевой промышленности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.