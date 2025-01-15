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Пирог из капусты и кефира: попробуйте и удивитесь результату

Еда

Капуста — один из самых доступных и полезных овощей, богатый витаминами и микроэлементами. Несмотря на это, блюда с ней нравятся не всем. Но этот капустный пирог способен изменить мнение даже самых придирчивых гурманов. Лёгкий в приготовлении, он станет отличным дополнением к вашему столу.

Капуста
Фото: Own work by Yosri
Капуста

Ингредиенты для капустного пирога

Для приготовления понадобятся простые продукты:

  • яйца — 4 шт.;
  • кефир — 250 мл;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мука — 220 г;
  • капуста белокочанная — 400 г;
  • соль — по вкусу.

Как приготовить капустный пирог

  1. Подготовьте капусту. Очистите её от верхних листьев, нарежьте и обжарьте на умеренном огне до полуготовности.
  2. Добавьте яйца. Вилкой взбейте 2 яйца, залейте ими капусту прямо на сковороде, перемешайте. Затем снимите сковороду с огня и дайте капустной начинке остыть.
  3. Сделайте тесто. В миске взбейте оставшиеся яйца с солью, добавьте кефир и растительное масло, перемешайте. Просейте муку вместе с разрыхлителем в смесь и замесите тесто, напоминающее по консистенции тесто для оладий.
  4. Соберите пирог. Смажьте форму для выпечки растительным маслом, вылейте половину теста, сверху равномерно распределите капустную начинку и залейте оставшимся тестом.
  5. Выпекайте. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог 35-40 минут. После выпекания дайте пирогу немного остыть.

Этот капустный пирог идеально подойдёт как для семейного ужина, так и для дружеских посиделок. Приятного аппетита!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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