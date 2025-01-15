Пирог из капусты и кефира: попробуйте и удивитесь результату

Капуста — один из самых доступных и полезных овощей, богатый витаминами и микроэлементами. Несмотря на это, блюда с ней нравятся не всем. Но этот капустный пирог способен изменить мнение даже самых придирчивых гурманов. Лёгкий в приготовлении, он станет отличным дополнением к вашему столу.
Для приготовления понадобятся простые продукты:
Этот капустный пирог идеально подойдёт как для семейного ужина, так и для дружеских посиделок. Приятного аппетита!
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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