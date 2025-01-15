Пирог из капусты и кефира: попробуйте и удивитесь результату

Капуста — один из самых доступных и полезных овощей, богатый витаминами и микроэлементами. Несмотря на это, блюда с ней нравятся не всем. Но этот капустный пирог способен изменить мнение даже самых придирчивых гурманов. Лёгкий в приготовлении, он станет отличным дополнением к вашему столу.

Фото: Own work by Yosri Капуста

Ингредиенты для капустного пирога

Для приготовления понадобятся простые продукты:

яйца — 4 шт.;

кефир — 250 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 220 г;

капуста белокочанная — 400 г;

соль — по вкусу.

Как приготовить капустный пирог

Подготовьте капусту. Очистите её от верхних листьев, нарежьте и обжарьте на умеренном огне до полуготовности. Добавьте яйца. Вилкой взбейте 2 яйца, залейте ими капусту прямо на сковороде, перемешайте. Затем снимите сковороду с огня и дайте капустной начинке остыть. Сделайте тесто. В миске взбейте оставшиеся яйца с солью, добавьте кефир и растительное масло, перемешайте. Просейте муку вместе с разрыхлителем в смесь и замесите тесто, напоминающее по консистенции тесто для оладий. Соберите пирог. Смажьте форму для выпечки растительным маслом, вылейте половину теста, сверху равномерно распределите капустную начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог 35-40 минут. После выпекания дайте пирогу немного остыть.

Этот капустный пирог идеально подойдёт как для семейного ужина, так и для дружеских посиделок. Приятного аппетита!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

