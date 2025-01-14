Готовим кабачковый салат, который покоряет с первой ложки

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачок — универсальный овощ, доступный круглый год благодаря своей неприхотливости. А значит, приготовить из него что-то вкусное можно всегда. Один из таких рецептов — популярный салат из кабачков, который сможет сделать любая хозяйка.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачок

Ингредиенты

Кабачки — 3 кг

Репчатый лук — 4 шт.

Болгарский перец — 3 шт.

Вода — 300 мл

Уксус 9% — 5 ст. л.

Томатная паста — 4 ст. л.

Растительное масло — 70 мл

Сахар — 1,5 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Душистый перец — 9 горошин

Чёрный перец — 9 горошин

Пошаговый рецепт

Подготовка кабачков

Очистите кабачки от кожуры и семян, нарежьте их крупными кусками. Посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 40 минут, чтобы они пустили сок.

Нарезка овощей

Лук нарежьте крупными кубиками, а болгарский перец — соломкой.

Приготовление зажарки:

Разогрейте 1 ст. л. растительного масла и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте перец и тушите смесь 7-10 минут.

Томатный раствор

Слейте сок из-под кабачков в миску, добавьте воду и томатную пасту. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Сборка салата

В кастрюлю объёмом 4-6 литров влейте оставшееся масло, добавьте кабачки, зажарку и залейте томатным раствором. Поставьте на средний огонь.

Томление

Когда смесь закипит, добавьте сахар, соль, уксус и перцы. Накройте крышкой и томите 40-45 минут, периодически помешивая.

Закрутка

Разложите горячий салат по стерилизованным банкам и закройте крышками. Остудите заготовки и уберите в тёмное прохладное место.

Этот салат станет отличной закуской или гарниром к любому блюду. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



