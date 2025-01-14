Готовим кабачковый салат, который покоряет с первой ложки

Кабачок — универсальный овощ, доступный круглый год благодаря своей неприхотливости. А значит, приготовить из него что-то вкусное можно всегда. Один из таких рецептов — популярный салат из кабачков, который сможет сделать любая хозяйка.
Очистите кабачки от кожуры и семян, нарежьте их крупными кусками. Посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 40 минут, чтобы они пустили сок.
Лук нарежьте крупными кубиками, а болгарский перец — соломкой.
Приготовление зажарки:
Разогрейте 1 ст. л. растительного масла и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте перец и тушите смесь 7-10 минут.
Слейте сок из-под кабачков в миску, добавьте воду и томатную пасту. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
В кастрюлю объёмом 4-6 литров влейте оставшееся масло, добавьте кабачки, зажарку и залейте томатным раствором. Поставьте на средний огонь.
Когда смесь закипит, добавьте сахар, соль, уксус и перцы. Накройте крышкой и томите 40-45 минут, периодически помешивая.
Разложите горячий салат по стерилизованным банкам и закройте крышками. Остудите заготовки и уберите в тёмное прохладное место.
Этот салат станет отличной закуской или гарниром к любому блюду. Приятного аппетита!
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
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