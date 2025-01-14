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Хрустящая или мягкая капуста: как сделать щи идеальными

1:13
Еда

Щи — блюдо, которое у каждого получается по-своему. Но важный вопрос остаётся неизменным: что класть первым — картошку или капусту? Этот выбор влияет не только на вкус, но и на текстуру блюда.

Щи
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щи

Густота и насыщенность

Если вы хотите, чтобы щи были густыми и сытными, начните с картофеля. Нарежьте 2-3 картофелины кубиками и отправьте в кипящий бульон. Картофель придаст блюду приятную текстуру и сделает бульон более насыщенным.

Кислинка и аромат

Капуста, будь она свежая или квашеная, добавит щам кисловатый вкус и характерный аромат. Для сохранения её хрустящей текстуры нарежьте 200-300 г и добавьте в кастрюлю за 10-15 минут до готовности.

Мягкость и однородность

Если вы предпочитаете мягкую капусту, закладывайте её одновременно с картофелем. Такой способ приготовления обеспечит однородную консистенцию блюда. Всё зависит от ваших кулинарных предпочтений.

Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Попробуйте оба и найдите идеальный рецепт для себя!

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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