Сладкий лук за 3 минуты: удивительный метод приготовления

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Лук — один из самых универсальных ингредиентов в кулинарии, но его горьковатый вкус не всем по душе. Хотите сделать его сладким и мягким? Воспользуйтесь простым методом с использованием микроволновой печи. Такой способ сохранит аромат и текстуру, а готовый продукт идеально дополнит множество блюд.

Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Лук

Почему микроволновка — лучший выбор

Обработка лука в микроволновке убирает горечь, делает его мягким и усиливает естественную сладость. Это простой и быстрый метод, который особенно пригодится, если время на готовку ограничено. Всего несколько минут — и лук готов для использования в ваших любимых рецептах.

Как приготовить лук в микроволновке

Подготовка. Снимите шелуху и нарежьте лук. Вы можете выбрать любую нарезку — полукольца, кубики или крупные кусочки. Размер влияет на время готовки. Посуду выбирайте правильно. Используйте емкость, подходящую для микроволновки, и обязательно закройте ее крышкой, чтобы сохранить влагу. Время приготовления. Для мелкой нарезки достаточно 2-3 минут на средней мощности. Если кусочки крупные, увеличьте время до 4-5 минут. Следите, чтобы лук не переварился. Остудите. После окончания готовки аккуратно достаньте посуду и дайте луку немного остыть, чтобы не обжечься.

Как использовать сладкий лук

Приготовленный лук можно использовать в самых разных блюдах. Он идеально подходит для супов, маринадов, салатов и закусок. Его мягкий и сладкий вкус преобразит привычные рецепты, добавив им новых ноток. Попробуйте включить такой лук в свои кулинарные эксперименты — результат вас приятно удивит.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

