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Сладкий лук за 3 минуты: удивительный метод приготовления

1:54
Еда

Лук — один из самых универсальных ингредиентов в кулинарии, но его горьковатый вкус не всем по душе. Хотите сделать его сладким и мягким? Воспользуйтесь простым методом с использованием микроволновой печи. Такой способ сохранит аромат и текстуру, а готовый продукт идеально дополнит множество блюд.

Лук
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Лук

Почему микроволновка — лучший выбор

Обработка лука в микроволновке убирает горечь, делает его мягким и усиливает естественную сладость. Это простой и быстрый метод, который особенно пригодится, если время на готовку ограничено. Всего несколько минут — и лук готов для использования в ваших любимых рецептах.

Как приготовить лук в микроволновке

  1. Подготовка. Снимите шелуху и нарежьте лук. Вы можете выбрать любую нарезку — полукольца, кубики или крупные кусочки. Размер влияет на время готовки.
  2. Посуду выбирайте правильно. Используйте емкость, подходящую для микроволновки, и обязательно закройте ее крышкой, чтобы сохранить влагу.
  3. Время приготовления. Для мелкой нарезки достаточно 2-3 минут на средней мощности. Если кусочки крупные, увеличьте время до 4-5 минут. Следите, чтобы лук не переварился.
  4. Остудите. После окончания готовки аккуратно достаньте посуду и дайте луку немного остыть, чтобы не обжечься.

Как использовать сладкий лук

Приготовленный лук можно использовать в самых разных блюдах. Он идеально подходит для супов, маринадов, салатов и закусок. Его мягкий и сладкий вкус преобразит привычные рецепты, добавив им новых ноток. Попробуйте включить такой лук в свои кулинарные эксперименты — результат вас приятно удивит.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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