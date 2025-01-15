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Простой продукт, который помогает справиться с тревогой

1:37
Еда

Стресс стал частью нашей повседневной жизни: погода, работа, сезонные перемены и многое другое могут выбивать из колеи. Но справляться с этим можно не только с помощью медитации или спорта, но и вкусным способом. Диетолог Марина Макиша поделилась секретом, как кунжут помогает в борьбе со стрессом.

Кунжут
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Кунжут

Кунжут — продукт для спокойствия

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт подчеркнула, что кунжут — это настоящая находка для успокоения нервной системы. Его секрет — в высоком содержании магния. Этот важный микроэлемент участвует в процессах, которые помогают снижать тревожность и нервное напряжение.

Витамины для нервной системы

Кунжут также богат витаминами группы В, особенно В1 и В6. Эти вещества способствуют защите и восстановлению нервных клеток, улучшая общее психоэмоциональное состояние. А ещё в кунжуте содержится 147% суточной нормы кальция — отличный бонус для укрепления костей и ногтей.

Как использовать кунжут

Марина Макиша рассказала, что кунжутное масло и сами семена — частые гости на её кухне.

"Это очень полезный продукт, и я его фанат. У меня дома всегда есть кунжут и кунжутное масло. Оно очень ароматное. Всё это я обязательно добавляю в салаты", — отметила диетолог.

Попробуйте добавить кунжут в своё меню, и, возможно, ваш день станет немного спокойнее, а настроение — лучше.

Уточнения

Кунжу́т или Сеза́м (лат. Sésamum) — род травянистых растений семейства Педалиевые (Pedaliaceae).

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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