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Утренние ошибки, которые мешают вам похудеть

1:32
Еда

Хотите оставаться стройными? Начните день с правильного завтрака! Он должен быть не просто сытным, но и полезным. Однако, почему голод иногда возвращается сразу после еды?

Бутерброды
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутерброды

Что нужно для идеального завтрака

Для энергии и сытости утром наш организм нуждается в белке и клетчатке.

Поэтому в вашем рационе должны быть:

  • мясо, рыба или яйца,
  • греческий йогурт или творог,
  • натуральные злаки и отруби,
  • сухофрукты, такие как курага или сушёные яблоки.

Такие продукты подарят заряд бодрости, поддержат активность и помогут избежать переедания в течение дня.

Почему важно избегать сахара

Если завтрак будет содержать много сахара, инсулин в крови резко повысится, а затем быстро упадёт. В результате — чувство голода появится гораздо раньше, чем хотелось бы. Лучше заменить сладости натуральными ягодами, которые не только вкусны, но и полезны для фигуры.

Утренний кофе — полезная привычка

Эксперты утверждают, что чашка кофе утром не только бодрит, но и помогает ускорить обмен веществ. Кофеин активизирует работу желудка и способствует сжиганию калорий. А ещё он положительно влияет на кровеносные сосуды, помогая сохранить активность на весь день.

Итак, утренний завтрак — это ваш главный инструмент для стройности и энергии. Пусть он будет полезным, сбалансированным и вкусным!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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