Утренние ошибки, которые мешают вам похудеть

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите оставаться стройными? Начните день с правильного завтрака! Он должен быть не просто сытным, но и полезным. Однако, почему голод иногда возвращается сразу после еды?

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды

Что нужно для идеального завтрака

Для энергии и сытости утром наш организм нуждается в белке и клетчатке.

Поэтому в вашем рационе должны быть:

мясо, рыба или яйца,

греческий йогурт или творог,

натуральные злаки и отруби,

сухофрукты, такие как курага или сушёные яблоки.

Такие продукты подарят заряд бодрости, поддержат активность и помогут избежать переедания в течение дня.

Почему важно избегать сахара

Если завтрак будет содержать много сахара, инсулин в крови резко повысится, а затем быстро упадёт. В результате — чувство голода появится гораздо раньше, чем хотелось бы. Лучше заменить сладости натуральными ягодами, которые не только вкусны, но и полезны для фигуры.

Утренний кофе — полезная привычка

Эксперты утверждают, что чашка кофе утром не только бодрит, но и помогает ускорить обмен веществ. Кофеин активизирует работу желудка и способствует сжиганию калорий. А ещё он положительно влияет на кровеносные сосуды, помогая сохранить активность на весь день.

Итак, утренний завтрак — это ваш главный инструмент для стройности и энергии. Пусть он будет полезным, сбалансированным и вкусным!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



