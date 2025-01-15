Салат "Нежинский" был настоящим хитом в овощных магазинах 70-80-х годов прошлого века. Его главным ингредиентом были огурцы, а приготовить его дома проще, чем кажется!
Для приготовления салата вам потребуются:
Огурцы помойте и нарежьте кружочками.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Чеснок (если вы хотите добавить его) нарежьте тонкими пластинками.
Сложите все нарезанные ингредиенты в большую кастрюлю, добавьте соль и сахар. Хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы овощи пустили сок.
Поставьте кастрюлю на плиту и тушите салат в течение 10 минут. Ближе к концу добавьте растительное масло и уксус. Попробуйте и отрегулируйте вкус, добавляя соль или сахар по своему вкусу.
Разложите горячий салат в стерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте банки теплым полотенцем или одеялом до полного остывания.
Этот салат идеально подходит для зимних ужинов, напоминая о лете своими ароматами и вкусом.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.