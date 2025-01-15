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Легенда из 80-х: как приготовить этот салат дома

1:43
Еда

Салат "Нежинский" был настоящим хитом в овощных магазинах 70-80-х годов прошлого века. Его главным ингредиентом были огурцы, а приготовить его дома проще, чем кажется!

Малосольные огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Малосольные огурцы

Что понадобится

Для приготовления салата вам потребуются:

  • 1,5 кг свежих огурцов,
  • 0,5 кг репчатого лука,
  • 3 веточки зелени,
  • 9 ст. л. уксуса (9%),
  • 3 ст. л. сахара,
  • 1,5 ч. л. соли,
  • 1 ст. л. растительного масла,
  • соль по вкусу.

Процесс приготовления

Подготовка ингредиентов:

Огурцы помойте и нарежьте кружочками.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Чеснок (если вы хотите добавить его) нарежьте тонкими пластинками.

Смешивание:

Сложите все нарезанные ингредиенты в большую кастрюлю, добавьте соль и сахар. Хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы овощи пустили сок.

Тушение:

Поставьте кастрюлю на плиту и тушите салат в течение 10 минут. Ближе к концу добавьте растительное масло и уксус. Попробуйте и отрегулируйте вкус, добавляя соль или сахар по своему вкусу.

Закатка:

Разложите горячий салат в стерилизованные банки, закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте банки теплым полотенцем или одеялом до полного остывания.

Этот салат идеально подходит для зимних ужинов, напоминая о лете своими ароматами и вкусом.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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