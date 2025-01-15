Один фрукт — и никакого дискомфорта для глаз

Большинство из нас хотя бы раз сталкивались с этим явлением. Оно неприятно, но, как оказалось, решаемо. Существует способ, который может помочь забыть об этой проблеме — и он гораздо проще, чем вы думаете.
Часто мелькающие точки или линии перед глазами возникают под воздействием ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому офтальмологи рекомендуют носить солнцезащитные очки не только летом, но и в любое другое время года. Однако защитой глаз проблема не ограничивается — большую роль играет и питание.
Как рассказал офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", его тайваньские коллеги провели интересное исследование. В 2019 году они изучили 388 пациентов, жаловавшихся на "мушки" в глазах. Испытуемые в течение трех месяцев ежедневно включали в рацион один особый фрукт — ананас.
"45% подопытных избавились от точек в течение трех месяцев", — отметил специалист.
Это удивительное открытие доказывает, что питание играет ключевую роль в здоровье глаз.
Ананас богат витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют сетчатку глаза и помогают бороться с последствиями воздействия солнца. Регулярное употребление этого фрукта может стать важным шагом в поддержании здоровья глаз и улучшении их работы.
Защитите свои глаза: носите очки и добавьте ананас в рацион. Это простой, но эффективный способ вернуть ясность зрения!
Анана́с — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
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