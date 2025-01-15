Один фрукт — и никакого дискомфорта для глаз

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Большинство из нас хотя бы раз сталкивались с этим явлением. Оно неприятно, но, как оказалось, решаемо. Существует способ, который может помочь забыть об этой проблеме — и он гораздо проще, чем вы думаете.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Ананас

Причины появления "мушек"

Часто мелькающие точки или линии перед глазами возникают под воздействием ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому офтальмологи рекомендуют носить солнцезащитные очки не только летом, но и в любое другое время года. Однако защитой глаз проблема не ограничивается — большую роль играет и питание.

Исследование из Тайваня

Как рассказал офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", его тайваньские коллеги провели интересное исследование. В 2019 году они изучили 388 пациентов, жаловавшихся на "мушки" в глазах. Испытуемые в течение трех месяцев ежедневно включали в рацион один особый фрукт — ананас.

"45% подопытных избавились от точек в течение трех месяцев", — отметил специалист.

Это удивительное открытие доказывает, что питание играет ключевую роль в здоровье глаз.

Ананас — фрукт для зрения

Ананас богат витаминами и антиоксидантами, которые укрепляют сетчатку глаза и помогают бороться с последствиями воздействия солнца. Регулярное употребление этого фрукта может стать важным шагом в поддержании здоровья глаз и улучшении их работы.

Защитите свои глаза: носите очки и добавьте ананас в рацион. Это простой, но эффективный способ вернуть ясность зрения!

Уточнения

Анана́с — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).



