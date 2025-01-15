Делайте так, и орехи можно будет есть без опаски

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Шаги для замачивания орехов

1. Выбор орехов. Используйте сырые органические орехи без соли и других добавок.

Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Орехи

2. Промывание. Промойте орехи под проточной водой, чтобы удалить пыль и возможные загрязнения.

3. Заливка водой. Поместите орехи в миску или банку и залейте чистой фильтрованной водой комнатной температуры. Важно, чтобы вода полностью покрывала орехи.

4. Добавление соли (по желанию). Для улучшения процесса активации добавьте щепотку морской или гималайской соли. Соль способствует нейтрализации кислот и улучшает вкус орехов после замачивания.

5. Время замачивания. Время зависит от типа ореха:

Миндаль: 8-12 часов.

Грецкий орех: 6-8 часов.

Фундук: 7-8 часов.

Кешью: 2-4 часа.

Бразильский орех: 6-8 часов.

6. Слив воды: после окончания времени замачивания слейте воду и тщательно промойте орехи.

7. Просушивание. Если хотите получить хрустящие орехи, разложите их на противне и сушите при низкой температуре (около 40-50°C) в духовке или дегидраторе до полного высыхания. Это займет несколько часов.

Почему важно замачивание

Замачивание активирует процессы, которые помогают организму лучше усваивать полезные вещества из орехов. Например, в миндале содержится много ингибиторов ферментов, которые блокируют пищеварительные энзимы и могут вызывать дискомфорт в желудке. Замачивание разрушает эти ингибиторы, делая миндаль легче перевариваемым.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

