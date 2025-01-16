Как приготовить вкусный и ароматный суп с картофельной вермишелью, который так нравится детям

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с картофельной вермишелью — не самое обычное первое блюдо, которое любят и дети, и взрослые за простоту приготовления, оригинальность и отличный вкус. В этом рецепте мы подробно расскажем, как приготовить этот вкусный и питательный обед.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельный суп

Ингредиенты

Говяжий бульон — количество зависит от желаемого объёма супа,

Лук репчатый — 1 шт.,

Морковь — 1 шт.,

Стебель сельдерея — 1 шт.,

Картофель — 3-4 шт. (в зависимости от размера),

Помидор — 1 шт. (около 150 г),

Плавленые сырки — 200 г,

Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.

Приготовление:

Начните с приготовления бульона. Для этого возьмите кусок говяжьего подбедерка, обжарьте его на раскаленной сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Затем переложите мясо в скороварку и готовьте под максимальным давлением в течение 30 минут. Нарежьте лук, морковь и сельдерей мелкими кубиками. Обжарьте их на среднем огне в небольшом количестве растительного масла до мягкости. Помидор очистите от кожицы. Для этого натрите его на крупной терке, а затем отбросьте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Добавьте натёртый помидор к обжаренным овощам. Хорошо перемешайте и готовьте, пока не выпарится лишняя влага. Затем влейте немного воды, уменьшите огонь и тушите до полного размягчения овощей. Картофель натрите на мелкой терке. Промойте его холодной водой, чтобы удалить крахмал, и залейте ледяной водой, чтобы избежать потемнения. Когда мясо будет готово, переложите его в кастрюлю и залейте бульоном. Доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю тертый картофель и варите до готовности. За 5-7 минут до окончания варки добавьте в суп плавленые сырки, нарезанные кубиками. Тщательно перемешайте, чтобы сыр полностью растворился. Посолите и поперчите суп по вкусу. Добавьте измельченную зелень и дайте супу настояться под крышкой еще 5 минут.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

