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Как приготовить вкусный и ароматный суп с картофельной вермишелью, который так нравится детям

2:18
Еда

Суп с картофельной вермишелью — не самое обычное первое блюдо, которое любят и дети, и взрослые за простоту приготовления, оригинальность и отличный вкус. В этом рецепте мы подробно расскажем, как приготовить этот вкусный и питательный обед.

Картофельный суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный суп

Ингредиенты

  • Говяжий бульон — количество зависит от желаемого объёма супа,
  • Лук репчатый — 1 шт.,
  • Морковь — 1 шт.,
  • Стебель сельдерея — 1 шт.,
  • Картофель — 3-4 шт. (в зависимости от размера),
  • Помидор — 1 шт. (около 150 г),
  • Плавленые сырки — 200 г,
  • Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Начните с приготовления бульона. Для этого возьмите кусок говяжьего подбедерка, обжарьте его на раскаленной сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Затем переложите мясо в скороварку и готовьте под максимальным давлением в течение 30 минут.
  2. Нарежьте лук, морковь и сельдерей мелкими кубиками. Обжарьте их на среднем огне в небольшом количестве растительного масла до мягкости.
  3. Помидор очистите от кожицы. Для этого натрите его на крупной терке, а затем отбросьте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
  4. Добавьте натёртый помидор к обжаренным овощам. Хорошо перемешайте и готовьте, пока не выпарится лишняя влага. Затем влейте немного воды, уменьшите огонь и тушите до полного размягчения овощей.
  5. Картофель натрите на мелкой терке. Промойте его холодной водой, чтобы удалить крахмал, и залейте ледяной водой, чтобы избежать потемнения.
  6. Когда мясо будет готово, переложите его в кастрюлю и залейте бульоном. Доведите до кипения.
  7. Добавьте в кастрюлю тертый картофель и варите до готовности.
  8. За 5-7 минут до окончания варки добавьте в суп плавленые сырки, нарезанные кубиками. Тщательно перемешайте, чтобы сыр полностью растворился.
  9. Посолите и поперчите суп по вкусу. Добавьте измельченную зелень и дайте супу настояться под крышкой еще 5 минут.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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