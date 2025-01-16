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Торт с кремом из сметаны со сгущёнкой: рецепт изысканного десерта из самых простых продуктов

1:49
Еда

Предлагаем вам рецепт невероятно вкусного торта, который станет ярким акцентом любого чаепития. Его изысканный вкус, внешний вид и неповторимый аромат покорят всех гостей!

Торт
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт

Для приготовления коржей вам понадобятся:

  • 2 яйца,
  • немного соли,
  • 1 стакан сахара,
  • 1 стакан кефира (жирностью 2,5%),
  • 1 стакан муки,
  • 2 столовые ложки какао,
  • 4 столовые ложки растительного масла.

Для крема потребуется:

  • 400 г сметаны (жирностью 20%),
  • 1 банка варёной сгущёнки.

Процесс приготовления:

  1. Начните с взбивания яиц с солью и сахаром до получения однородной массы.
  2. Добавьте растительное масло и кефир, затем тщательно перемешайте.
  3. Просейте муку и какао в тесто и хорошо перемешайте до однородной консистенции.
  4. Подготовьте форму, застелив её пергаментной бумагой, и вылейте в неё тесто. Разровняйте поверхность.
  5. Выпекайте корж в разогретой до 180°C духовке примерно 45 минут.
    Когда корж будет готов, дайте ему остыть.
  6. Крем: смешайте сметану с варёной сгущёнкой в отдельной миске.
  7. Разрежьте остывший корж на три части, срезав верхушку и отложив её в сторону.
  8. Первый корж положите на блюдо, установите сверху разъёмное кольцо и смажьте его кремом.
  9. Повторите этот процесс с оставшимися коржами.
  10. Поставьте торт в холодильник на один час.
  11. Через час достаньте торт из холодильника, снимите кольцо и тщательно смажьте боковые поверхности кремом.
  12. Верхушку торта раскрошите и посыпьте ей боковые стороны.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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