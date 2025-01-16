Торт с кремом из сметаны со сгущёнкой: рецепт изысканного десерта из самых простых продуктов

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт невероятно вкусного торта, который станет ярким акцентом любого чаепития. Его изысканный вкус, внешний вид и неповторимый аромат покорят всех гостей!

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Для приготовления коржей вам понадобятся:

2 яйца,

немного соли,

1 стакан сахара,

1 стакан кефира (жирностью 2,5%),

1 стакан муки,

2 столовые ложки какао,

4 столовые ложки растительного масла.

Для крема потребуется:

400 г сметаны (жирностью 20%),

1 банка варёной сгущёнки.

Процесс приготовления:

Начните с взбивания яиц с солью и сахаром до получения однородной массы. Добавьте растительное масло и кефир, затем тщательно перемешайте. Просейте муку и какао в тесто и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Подготовьте форму, застелив её пергаментной бумагой, и вылейте в неё тесто. Разровняйте поверхность. Выпекайте корж в разогретой до 180°C духовке примерно 45 минут.

Когда корж будет готов, дайте ему остыть. Крем: смешайте сметану с варёной сгущёнкой в отдельной миске. Разрежьте остывший корж на три части, срезав верхушку и отложив её в сторону. Первый корж положите на блюдо, установите сверху разъёмное кольцо и смажьте его кремом. Повторите этот процесс с оставшимися коржами. Поставьте торт в холодильник на один час. Через час достаньте торт из холодильника, снимите кольцо и тщательно смажьте боковые поверхности кремом. Верхушку торта раскрошите и посыпьте ей боковые стороны.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.



Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

