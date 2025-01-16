Торт с кремом из сметаны со сгущёнкой: рецепт изысканного десерта из самых простых продуктов
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Предлагаем вам рецепт невероятно вкусного торта, который станет ярким акцентом любого чаепития. Его изысканный вкус, внешний вид и неповторимый аромат покорят всех гостей!
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торт
Для приготовления коржей вам понадобятся:
- 2 яйца,
- немного соли,
- 1 стакан сахара,
- 1 стакан кефира (жирностью 2,5%),
- 1 стакан муки,
- 2 столовые ложки какао,
- 4 столовые ложки растительного масла.
Для крема потребуется:
- 400 г сметаны (жирностью 20%),
- 1 банка варёной сгущёнки.
Процесс приготовления:
- Начните с взбивания яиц с солью и сахаром до получения однородной массы.
- Добавьте растительное масло и кефир, затем тщательно перемешайте.
- Просейте муку и какао в тесто и хорошо перемешайте до однородной консистенции.
- Подготовьте форму, застелив её пергаментной бумагой, и вылейте в неё тесто. Разровняйте поверхность.
- Выпекайте корж в разогретой до 180°C духовке примерно 45 минут.
Когда корж будет готов, дайте ему остыть.
- Крем: смешайте сметану с варёной сгущёнкой в отдельной миске.
- Разрежьте остывший корж на три части, срезав верхушку и отложив её в сторону.
- Первый корж положите на блюдо, установите сверху разъёмное кольцо и смажьте его кремом.
- Повторите этот процесс с оставшимися коржами.
- Поставьте торт в холодильник на один час.
- Через час достаньте торт из холодильника, снимите кольцо и тщательно смажьте боковые поверхности кремом.
- Верхушку торта раскрошите и посыпьте ей боковые стороны.
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру