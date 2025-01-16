Как правильно добавлять сливки и сметану в горячие блюда, чтобы они не свернулись

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед использованием в блюде сливки следует слегка нагреть, избегая кипячения. Добавляйте сливки медленно, постоянно помешивая. Это поможет равномерно распределить их по блюду и предотвратить свёртывание.

Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сметана

Если вы используете лимонный сок или помидоры, предварительно разбавьте их небольшим количеством бульона, а затем аккуратно добавьте сливки. Это снизит риск свертывания и сохранит текстуру блюда.

Для повышения стабильности сливок можно предварительно загустить их с помощью небольшого количества крахмала или муки.

Этот же метод подходит и для добавления сметаны в горячие блюда. Чтобы избежать свёртывания, сметану следует добавлять в конце приготовления.

После добавления сметаны не доводите блюдо до кипения. Чем выше жирность используемой сметаны, тем меньше вероятность её свертывания при нагревании. Кроме того, важно использовать свежую сметану.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.



Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

