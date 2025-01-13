Рыбка не испортится: как правильно хранить этот продукт?

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Нутрициолог Алена Денисова перечислила правила хранения рыбы. Она считает, что этот продукт стоит держать в морозильной камере.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная рыба

"Охлажденную рыбу, которую предстоит готовить в ближайшее время, можно обложить льдом и держать при температуре от 0 до -2°C. В таком состоянии она может пролежать около недели", — цитирует нутрициолога "СЭ".

Живую рыбу же лучше обложить льдом и убрать в термопакет. Так она может пролежать около суток.

А вот замороженную предварительно стоит завернуть в пергаментную бумагу и в полиэтиленовый пакет.

Денисова добавила, что срок хранения в морозилке зависит от того, что это за рыба. Например, сардины не рекомендуется хранить дольше одного месяца, а минтай может пролежать год.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

