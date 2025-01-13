Рыбка не испортится: как правильно хранить этот продукт?

Нутрициолог Алена Денисова перечислила правила хранения рыбы. Она считает, что этот продукт стоит держать в морозильной камере.
"Охлажденную рыбу, которую предстоит готовить в ближайшее время, можно обложить льдом и держать при температуре от 0 до -2°C. В таком состоянии она может пролежать около недели", — цитирует нутрициолога "СЭ".
Живую рыбу же лучше обложить льдом и убрать в термопакет. Так она может пролежать около суток.
А вот замороженную предварительно стоит завернуть в пергаментную бумагу и в полиэтиленовый пакет.
Денисова добавила, что срок хранения в морозилке зависит от того, что это за рыба. Например, сардины не рекомендуется хранить дольше одного месяца, а минтай может пролежать год.
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.
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