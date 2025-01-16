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Десерт без вреда для фигуры: шоколадно-кабачковые маффины

1:39
Еда

Шоколадно-кабачковые маффины - это не только необычное и вкусное, но и полезное блюдо. Они содержат меньше масла, чем обычные маффины, но при этом остаются такими же нежными и воздушными. Кроме того, кабачки богаты витаминами и минералами, которые необходимы для здоровья.

маффин
Фото: Own work by Roozitaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
маффин

Ингредиенты:

  • 200 г темного шоколада (не менее 60% какао) для выпечки
  • 1 средний кабачок
  • 4 яйца
  • 30 г муки
  • 60 г сахара
  • 1 ст. ложка несладкого какао-порошка

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C (режим "Верх + Низ").
  2. Нарежьте шоколад на мелкие кусочки и растопите его на водяной бане или в микроволновой печи (30 секунд). Затем дайте ему остыть.
  3. Кабачок очистите и натрите на крупной тёрке. Отожмите лишнюю жидкость и отмерьте 200 г тёртого кабачка.
  4. Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с сахаром до образования пышной массы.
  5. В растопленный шоколад добавьте просеянную муку и перемешайте. Затем введите натертый кабачок и снова хорошо перемешайте.
  6. Взбейте белки до устойчивых пиков и аккуратно вмешайте их в шоколадно-кабачковую смесь, стараясь сохранить воздушность.
  7. Разложите тесто по смазанным маслом или застеленным пергаментом формочкам. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 20 минут.
  8. Готовые маффины достаньте из духовки и посыпьте несладким какао-порошком.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. 

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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