Десерт без вреда для фигуры: шоколадно-кабачковые маффины

Шоколадно-кабачковые маффины - это не только необычное и вкусное, но и полезное блюдо. Они содержат меньше масла, чем обычные маффины, но при этом остаются такими же нежными и воздушными. Кроме того, кабачки богаты витаминами и минералами, которые необходимы для здоровья.
Фото: Own work by Roozitaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
маффин
Ингредиенты:
200 г темного шоколада (не менее 60% какао) для выпечки
1 средний кабачок
4 яйца
30 г муки
60 г сахара
1 ст. ложка несладкого какао-порошка
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C (режим "Верх + Низ").
Нарежьте шоколад на мелкие кусочки и растопите его на водяной бане или в микроволновой печи (30 секунд). Затем дайте ему остыть.
Кабачок очистите и натрите на крупной тёрке. Отожмите лишнюю жидкость и отмерьте 200 г тёртого кабачка.
Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с сахаром до образования пышной массы.
В растопленный шоколад добавьте просеянную муку и перемешайте. Затем введите натертый кабачок и снова хорошо перемешайте.
Взбейте белки до устойчивых пиков и аккуратно вмешайте их в шоколадно-кабачковую смесь, стараясь сохранить воздушность.
Разложите тесто по смазанным маслом или застеленным пергаментом формочкам. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 20 минут.
Готовые маффины достаньте из духовки и посыпьте несладким какао-порошком.
Уточнения
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.