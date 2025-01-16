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Говядина с луком — идеальный рецепт вкусного ужина при ограниченном бюджете

2:04
Еда

Вкусный ужин не обязательно должен быть дорогим. Попробуйте приготовить говядину с луком — простое и экономичное блюдо. Этот рецепт идеально подходит для семейного ужина в конце месяца или для тех, кто хочет сэкономить, не жертвуя при этом вкусом.

Тушёная говядина
Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушёная говядина

После новогодних праздников найти новые рецепты становится сложнее, особенно если вы хотите приготовить что-то вкусное и доступное по цене. Мы предлагаем вам попробовать рецепт говядины с луком, который разнообразит ваше меню и порадует ваши вкусовые рецепторы.

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 2 луковицы;
  • 1 стейк из говядины;
  • 50 г сырого риса;
  • немного воды;
  • немного сладкого соевого соуса;
  • немного подсолнечного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Налейте в сковороду немного подсолнечного масла и разогрейте его. В это время в небольшой кастрюле вскипятите воду для варки риса.
  2. Нарежьте лук тонкими полукольцами и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Затем добавьте сладкий соевый соус и тщательно перемешайте.
  3. Когда вода в кастрюле закипит, добавьте рис и варите его до готовности, следуя указаниям на упаковке. После приготовления слейте воду, даже если её осталось совсем немного.
  4. Нарежьте стейк тонкими полосками и добавьте его к луку на сковороде.
  5. Периодически помешивайте, пока говядина не достигнет желаемой степени готовности. Затем снимите её с огня.
    Ваш ужин готов!

Как варить рис: пропорции воды и крупы

Существует два подхода к варке риса: добавлять больше воды, чем нужно, или ровно столько, сколько требуется. Если вам надоело сливать лишнюю воду, попробуйте использовать пропорцию 1:2. Например, для 50 г риса добавьте 100 мл воды. Рис впитает всю воду, и вам не придётся беспокоиться о лишней жидкости.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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