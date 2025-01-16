Говядина с луком — идеальный рецепт вкусного ужина при ограниченном бюджете

Вкусный ужин не обязательно должен быть дорогим. Попробуйте приготовить говядину с луком — простое и экономичное блюдо. Этот рецепт идеально подходит для семейного ужина в конце месяца или для тех, кто хочет сэкономить, не жертвуя при этом вкусом.
После новогодних праздников найти новые рецепты становится сложнее, особенно если вы хотите приготовить что-то вкусное и доступное по цене. Мы предлагаем вам попробовать рецепт говядины с луком, который разнообразит ваше меню и порадует ваши вкусовые рецепторы.
Ингредиенты (на 1 порцию):
Приготовление
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Существует два подхода к варке риса: добавлять больше воды, чем нужно, или ровно столько, сколько требуется. Если вам надоело сливать лишнюю воду, попробуйте использовать пропорцию 1:2. Например, для 50 г риса добавьте 100 мл воды. Рис впитает всю воду, и вам не придётся беспокоиться о лишней жидкости.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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