Говядина с луком — идеальный рецепт вкусного ужина при ограниченном бюджете

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный ужин не обязательно должен быть дорогим. Попробуйте приготовить говядину с луком — простое и экономичное блюдо. Этот рецепт идеально подходит для семейного ужина в конце месяца или для тех, кто хочет сэкономить, не жертвуя при этом вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тушёная говядина

После новогодних праздников найти новые рецепты становится сложнее, особенно если вы хотите приготовить что-то вкусное и доступное по цене. Мы предлагаем вам попробовать рецепт говядины с луком, который разнообразит ваше меню и порадует ваши вкусовые рецепторы.

Ингредиенты (на 1 порцию):

2 луковицы;

1 стейк из говядины;

50 г сырого риса;

немного воды;

немного сладкого соевого соуса;

немного подсолнечного масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Налейте в сковороду немного подсолнечного масла и разогрейте его. В это время в небольшой кастрюле вскипятите воду для варки риса. Нарежьте лук тонкими полукольцами и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Затем добавьте сладкий соевый соус и тщательно перемешайте. Когда вода в кастрюле закипит, добавьте рис и варите его до готовности, следуя указаниям на упаковке. После приготовления слейте воду, даже если её осталось совсем немного. Нарежьте стейк тонкими полосками и добавьте его к луку на сковороде. Периодически помешивайте, пока говядина не достигнет желаемой степени готовности. Затем снимите её с огня.

Ваш ужин готов!

Как варить рис: пропорции воды и крупы

Существует два подхода к варке риса: добавлять больше воды, чем нужно, или ровно столько, сколько требуется. Если вам надоело сливать лишнюю воду, попробуйте использовать пропорцию 1:2. Например, для 50 г риса добавьте 100 мл воды. Рис впитает всю воду, и вам не придётся беспокоиться о лишней жидкости.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).



Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

