Не холодная вода и не очки: два очень простых способа нарезать лук без слёз

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Нарезка лука может стать настоящим испытанием, ведь слезы буквально наворачиваются на глаза. Но не стоит отчаиваться! Существует как минимум два простых способа, которые помогут избежать этой проблемы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Резка лука

Первый совет — используйте лимон. Прежде чем начать резать лук, проведите лезвием ножа по свежему цитрусу. Лимонная кислота нейтрализует агрессивные соединения в луке, которые вызывают слезотечение. Еще один проверенный метод — заморозьте нож. Положите его в морозилку на 15 минут перед нарезкой лука. Холод замедляет активность ферментов, раздражающих глаза.

Следуя этим советам, вы сможете легко справиться с нарезкой лука без неприятных последствий.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

