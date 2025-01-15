Не холодная вода и не очки: два очень простых способа нарезать лук без слёз

Нарезка лука может стать настоящим испытанием, ведь слезы буквально наворачиваются на глаза. Но не стоит отчаиваться! Существует как минимум два простых способа, которые помогут избежать этой проблемы.
Следуя этим советам, вы сможете легко справиться с нарезкой лука без неприятных последствий.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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