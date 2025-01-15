Простой способ, позволяющий сохранить свежую зелень в холодильнике почти на месяц

Забудьте о проблемах с увяданием свежей зелени в холодильнике! Французское издание Femme Actuelle предлагает простой и эффективный способ сохранить базилик, кориандр, петрушку и другие ароматные травы свежими и вкусными в течение нескольких недель.
Свежие травы — это настоящий кулинарный секрет, который может преобразить любое блюдо. Однако их свежесть часто недолговечна: через несколько дней они теряют вкус и аромат. Эксперты поделились простым методом, который позволит сохранить травы свежими и ароматными на протяжении 2-3 недель.
Как сохранить свежесть трав почти месяц?
Этот метод позволяет создать оптимальные условия для хранения трав: они остаются прохладными и слегка увлажнёнными, что предотвращает их быстрое высыхание или увядание. В результате вы всегда будете иметь под рукой свежие, хрустящие и ароматные травы для приготовления любимых блюд.
Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.
Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
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