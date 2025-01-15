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Простой способ, позволяющий сохранить свежую зелень в холодильнике почти на месяц

1:27
Еда

Забудьте о проблемах с увяданием свежей зелени в холодильнике! Французское издание Femme Actuelle предлагает простой и эффективный способ сохранить базилик, кориандр, петрушку и другие ароматные травы свежими и вкусными в течение нескольких недель.

Петрушка
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Петрушка

Свежие травы — это настоящий кулинарный секрет, который может преобразить любое блюдо. Однако их свежесть часто недолговечна: через несколько дней они теряют вкус и аромат. Эксперты поделились простым методом, который позволит сохранить травы свежими и ароматными на протяжении 2-3 недель.

Как сохранить свежесть трав почти месяц?

  • Подготовьте стакан прохладной воды.
  • Погрузите стебли трав (например, базилика, петрушки, кинзы) в воду.
  • Поместите стакан на крышку большой банки (например, банки для варенья или хранения).
  • Накройте травами банкой, чтобы создать герметичный "колокол".
  • Закрутите крышку, чтобы герметично закрыть банку.
  • Поместите банку в холодильник.

Этот метод позволяет создать оптимальные условия для хранения трав: они остаются прохладными и слегка увлажнёнными, что предотвращает их быстрое высыхание или увядание. В результате вы всегда будете иметь под рукой свежие, хрустящие и ароматные травы для приготовления любимых блюд.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Простой способ, позволяющий сохранить свежую зелень в холодильнике почти на месяц
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