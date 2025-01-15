Семейный ужин с бефстрогановом: рецепт вкусного и сытного блюда

3:05 Your browser does not support the audio element. Еда

По выходным так приятно собраться всей семьей за сытным ужином, приготовленным на медленном огне. Если вам надоели привычные блюда, попробуйте приготовить бефстроганов по нашему рецепту. Вы точно останетесь довольны!

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бефстроганов

Как выбрать мясо для идеального бефстроганова?

Чтобы блюдо получилось вкусным, важно правильно выбрать мясо. Забудьте о филе и стейках — для бефстроганова лучше взять куски, которые подходят для долгого тушения. Например, это может быть говяжья вырезка или филе-миньон. Эти части мяса после приготовления становятся невероятно мягкими и тают во рту.

Вот список ингредиентов, которые вам понадобятся:

700 г говяжьей вырезки

4 моркови

500 г шампиньонов

100 г сливок (18%) или сливочного сыра

2 ст. л. телячьего бульона

1 луковица

60 г горчицы

50 г пшеничной муки

15 г сливочного или оливкового масла

1 ч. л. паприки

лавровый лист, тимьян, розмарин — по вкусу

Соль, перец

Приготовление

Для начала очистите и крупно нарежьте морковь. Мясо нарежьте кубиками. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Разогрейте немного сливочного или растительного масла в глубокой сковороде или жаровне и обжарьте кусочки говядины на сильном огне до золотистой корочки. Это поможет мясу сохранить сочность. Переложите говядину в отдельную посуду. В той же сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости. Посолите по вкусу. Когда лук станет полупрозрачным, добавьте муку и паприку, хорошо перемешайте. Деревянной лопаткой очистите дно сковороды от прилипших кусочков, чтобы соус получился однородным. Верните в сковороду обжаренную говядину, добавьте горчицу и влейте половину телячьего бульона, предварительно разведя его в 50 мл горячей воды. Снова очистите дно сковороды. Долейте оставшийся бульон так, чтобы он покрывал мясо. Добавьте пряности и уменьшите огонь до минимума. Тушите мясо на медленном огне 2,5-3 часа, периодически помешивая и при необходимости добавляя немного жидкости. Мясо должно стать мягким и легко расслаиваться. За 10 минут до готовности добавьте в сковороду сливки, перемешайте и доведите до кипения. Тем временем на другой сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте нарезанные крупными кусочками грибы. Добавьте раздавленный зубчик чеснока и лавровый лист или тимьян. Обжаривайте грибы до золотистой корочки.

Подавайте мясо, полив его густым соусом, с обжаренными грибами и морковью. В качестве гарнира можно подать рис или отварной картофель. Приятного аппетита!

Уточнения

Бефстро́ганов (от фр. Bœuf Stroganoff — «говядина по-строгановски»; также встречаются варианты «Беф а-ля Строганов» и «мясо по-строгановски») — популярное во всём мире блюдо русской кухни, которое готовится из мелко нарезанных кусочков говядины с соусом.

