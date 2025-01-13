Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что добавить в драники, чтобы они не разваливались
В Кемерово продают популярное двухэтажное здание в парке за 15 миллионов рублей
Крещенские купания под угрозой: погода может испортить планы верующих
Как разогрев риса может стать причиной отравления
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной
Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?
Нашествие китайских авто: что будет с российским рынком машин в 2025 году?

Этот напиток поможет сохранить здоровье и молодость — попробуйте

1:29
Еда

Тысячи лет назад древние люди знали секрет здоровья и долголетия — они готовили напиток из молока и чеснока. Мудрецы прошлого считали чеснок одним из лучших природных лекарств, а современные учёные подтверждают их правоту.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Чем полезен чеснок

Чеснок обладает мощными антибактериальными, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Он улучшает иммунитет, очищает организм и помогает бороться с различными заболеваниями.

Рецепт молока с чесноком

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока
  • 2 зубчика чеснока

Приготовление:

  1. Налейте стакан молока в небольшую кастрюлю и поставьте её на огонь.
  2. Пока молоко нагревается, мелко нарежьте два зубчика чеснока.
  3. Как только молоко закипит, добавьте чеснок в кастрюлю.
  4. Снимите кастрюлю с огня и накройте крышкой.
  5. Дайте напитку настояться 10 минут.

Напиток готов! Его рекомендуется пить один раз в неделю в количестве одного стакана.

Почему это работает

Чеснок усиливает действие молока, помогая очищать организм от токсинов, улучшать обмен веществ и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Этот напиток также полезен для кожи, укрепляет волосы и повышает общий тонус.

Попробуйте этот простой рецепт, чтобы сохранить молодость и укрепить здоровье.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше
Красота и стиль
Прическа после 50: 5 ошибок, которые делают вас старше Аудио 
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому
Туризм
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому Аудио 
Популярное
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр

Используйте натуральные материалы: например, подоконник из мрамора или элементы из дерева, которые добавят изюминку.

5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития
Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития
Последние материалы
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной
Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?
Нашествие китайских авто: что будет с российским рынком машин в 2025 году?
Как правильно комбинировать кардио и силовые тренировки
Важный знак: кошка прижимает голову к твёрдой поверхности
Действительно ли криотерапия способствует сжиганию жира?
Скрытые жемчужины Греции — куда поехать в 2025 году
Звёздное шоу — наблюдаем за Венерой, Юпитером и Марсом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.