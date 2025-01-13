Чем заменить яйца в тортах и кексах: простой совет

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца — важный ингредиент в большинстве рецептов выпечки. Но что делать, если они внезапно закончились? Не спешите в магазин и не бросайте начатое дело. Есть множество продуктов, которые с лёгкостью заменят яйца и сделают ваше блюдо даже вкуснее.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Торты и кексы

Для мягкости и влажности теста вместо одного яйца можно использовать:

Половину среднего банана , размятого в пюре.

, размятого в пюре. Яблочное пюре — 4 столовые ложки.

— 4 столовые ложки. Шелковистый тофу — 4 столовые ложки.

— 4 столовые ложки. Йогурт — 4 столовые ложки.

Эти заменители придают тесту плотность и мягкость, сохраняя структуру.

Печенье

В печенье яйцо можно заменить следующими продуктами:

Льняное семя : смешайте 1 стакан молотого семени с 3 столовыми ложками воды.

: смешайте 1 стакан молотого семени с 3 столовыми ложками воды. Сгущёнка: 4 столовые ложки.

Многие отмечают, что такие заменители не только сохраняют текстуру, но и придают более насыщенный вкус.

Блины

Даже если яйца есть, попробуйте альтернативы, чтобы сделать блины ещё воздушнее:

Овсяные хлопья : 2 столовые ложки, размоченные в тёплой воде.

: 2 столовые ложки, размоченные в тёплой воде. Сода и кисломолочные продукты : 1 чайная ложка соды и 1 столовая ложка сметаны, кефира или лимонного сока.

: 1 чайная ложка соды и 1 столовая ложка сметаны, кефира или лимонного сока. Картофельный крахмал : 1 столовая ложка крахмала, смешанная с 1 столовой ложкой сметаны, растительного масла и воды.

: 1 столовая ложка крахмала, смешанная с 1 столовой ложкой сметаны, растительного масла и воды. Сухие дрожжи: половина чайной ложки.

Заменители яиц — это не только удобное решение, но и возможность поэкспериментировать с привычными рецептами. Эти простые ингредиенты помогут сохранить текстуру, вкус и воздушность вашей выпечки.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

