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Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии

2:07
Еда

Капустные драники — традиционное блюдо чешской кухни, такое же, как обычные драники, но с использованием квашеной капусты вместо картофеля. Они обладают насыщенным вкусом и являются отличным вариантом для сытного обеда или ужина.

Potato pancakes
Фото: commons.wikimedia.org by Photo made by, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Potato pancakes

Ингредиенты:

  • 1 кг квашеной капусты
  • 3 яйца
  • 5 ст. ложек молока или сливок
  • 100 г панировочных сухарей (из свежих булочек или хлеба)
  • 250 г копченого мяса (вареного или запеченного)
  • Соль и перец по вкусу
  • Мускатный орех по вкусу
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 луковица, обжаренная до золотистого цвета
  • 3 ст. ложки растительного масла

Приготовление:

  1. Подготовка капусты: отожмите квашеную капусту от лишней жидкости и мелко нарежьте.

  2. Обжарка лука: на сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.

  3. Смешивание ингредиентов: в большой миске соедините капусту, обжаренный лук, панировочные сухари, измельченный чеснок, мускатный орех, соль и перец. Добавьте нарезанное копченое мясо.

  4. Добавление яиц и молока: отделите желтки от белков. Желтки смешайте с молоком или сливками и влейте в капустную смесь. Белки взбейте до устойчивых пиков и аккуратно введите в тесто.

  5. Выпекание: разогрейте духовку до 190 °C. Противень смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто ровным слоем и выпекайте до золотистого цвета. По желанию, перед завершением выпекания посыпьте тертым сыром для образования румяной корочки.

  6. Подача: подавайте драники горячими с картофельным гарниром или свежим овощным салатом. Также они вкусны и в холодном виде.

Советы:

  • Для разнообразия вкуса можно добавить в тесто мелко нарезанный сладкий перец или грибы.

  • Подавайте драники со сметаной или любимым соусом для усиления вкусовых ощущений.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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