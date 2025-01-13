Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии

Капустные драники — традиционное блюдо чешской кухни, такое же, как обычные драники, но с использованием квашеной капусты вместо картофеля. Они обладают насыщенным вкусом и являются отличным вариантом для сытного обеда или ужина.

Подготовка капусты: отожмите квашеную капусту от лишней жидкости и мелко нарежьте.

Обжарка лука: на сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.

Смешивание ингредиентов: в большой миске соедините капусту, обжаренный лук, панировочные сухари, измельченный чеснок, мускатный орех, соль и перец. Добавьте нарезанное копченое мясо.

Добавление яиц и молока: отделите желтки от белков. Желтки смешайте с молоком или сливками и влейте в капустную смесь. Белки взбейте до устойчивых пиков и аккуратно введите в тесто.

Выпекание: разогрейте духовку до 190 °C. Противень смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто ровным слоем и выпекайте до золотистого цвета. По желанию, перед завершением выпекания посыпьте тертым сыром для образования румяной корочки.