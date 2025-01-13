Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии

Капустные драники — традиционное блюдо чешской кухни, такое же, как обычные драники, но с использованием квашеной капусты вместо картофеля. Они обладают насыщенным вкусом и являются отличным вариантом для сытного обеда или ужина.
Подготовка капусты: отожмите квашеную капусту от лишней жидкости и мелко нарежьте.
Обжарка лука: на сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
Смешивание ингредиентов: в большой миске соедините капусту, обжаренный лук, панировочные сухари, измельченный чеснок, мускатный орех, соль и перец. Добавьте нарезанное копченое мясо.
Добавление яиц и молока: отделите желтки от белков. Желтки смешайте с молоком или сливками и влейте в капустную смесь. Белки взбейте до устойчивых пиков и аккуратно введите в тесто.
Выпекание: разогрейте духовку до 190 °C. Противень смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто ровным слоем и выпекайте до золотистого цвета. По желанию, перед завершением выпекания посыпьте тертым сыром для образования румяной корочки.
Подача: подавайте драники горячими с картофельным гарниром или свежим овощным салатом. Также они вкусны и в холодном виде.
Для разнообразия вкуса можно добавить в тесто мелко нарезанный сладкий перец или грибы.
Подавайте драники со сметаной или любимым соусом для усиления вкусовых ощущений.
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