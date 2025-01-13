Очищение кишечника и снижение веса: волшебный капустный суп

Капустный суп известен своими полезными свойствами: он способствует похудению, очищает кишечник и ускоряет метаболизм. Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности, этот суп помогает эффективно сбросить лишний вес.
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Щи
Преимущества капустного супа
Похудение: низкая калорийность и высокое содержание клетчатки создают чувство сытости, способствуя снижению веса.
Очищение кишечника: клетчатка улучшает пищеварение и выводит токсины из организма.
Ускорение метаболизма: витамины и минералы в составе капусты стимулируют обмен веществ.
Рецепт классического капустного супа
Ингредиенты:
400 г белокочанной капусты
1 морковь
1 луковица
1 помидор
1 болгарский перец
30 г сельдерея
Соль и перец по вкусу
1,5 литра воды
Приготовление:
Нашинкуйте капусту, нарежьте остальные овощи небольшими кусочками.
В кипящую воду добавьте капусту и морковь, варите 7 минут.
Добавьте лук, помидор, болгарский перец и сельдерей, варите еще 10 минут.
Приправьте солью и перцем по вкусу.
Этот суп можно употреблять в течение дня, особенно в рамках диеты на капустном супе, которая позволяет сбросить до 5 кг за неделю.
Уточнения
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.