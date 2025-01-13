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Очищение кишечника и снижение веса: волшебный капустный суп

1:26
Еда

Капустный суп известен своими полезными свойствами: он способствует похудению, очищает кишечник и ускоряет метаболизм. Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности, этот суп помогает эффективно сбросить лишний вес.

Щи
Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Щи

Преимущества капустного супа

  • Похудение: низкая калорийность и высокое содержание клетчатки создают чувство сытости, способствуя снижению веса.
  • Очищение кишечника: клетчатка улучшает пищеварение и выводит токсины из организма.
  • Ускорение метаболизма: витамины и минералы в составе капусты стимулируют обмен веществ.

Рецепт классического капустного супа

Ингредиенты:

  • 400 г белокочанной капусты
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 помидор
  • 1 болгарский перец
  • 30 г сельдерея
  • Соль и перец по вкусу
  • 1,5 литра воды

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту, нарежьте остальные овощи небольшими кусочками.
  2. В кипящую воду добавьте капусту и морковь, варите 7 минут.
  3. Добавьте лук, помидор, болгарский перец и сельдерей, варите еще 10 минут.
  4. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Этот суп можно употреблять в течение дня, особенно в рамках диеты на капустном супе, которая позволяет сбросить до 5 кг за неделю.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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