Очищение кишечника и снижение веса: волшебный капустный суп

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Капустный суп известен своими полезными свойствами: он способствует похудению, очищает кишечник и ускоряет метаболизм. Благодаря высокому содержанию клетчатки и низкой калорийности, этот суп помогает эффективно сбросить лишний вес.

Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Щи

Преимущества капустного супа

Похудение : низкая калорийность и высокое содержание клетчатки создают чувство сытости, способствуя снижению веса.

: низкая калорийность и высокое содержание клетчатки создают чувство сытости, способствуя снижению веса. Очищение кишечника : клетчатка улучшает пищеварение и выводит токсины из организма.

: клетчатка улучшает пищеварение и выводит токсины из организма. Ускорение метаболизма: витамины и минералы в составе капусты стимулируют обмен веществ.

Рецепт классического капустного супа

Ингредиенты:

400 г белокочанной капусты

1 морковь

1 луковица

1 помидор

1 болгарский перец

30 г сельдерея

Соль и перец по вкусу

1,5 литра воды

Приготовление:

Нашинкуйте капусту, нарежьте остальные овощи небольшими кусочками. В кипящую воду добавьте капусту и морковь, варите 7 минут. Добавьте лук, помидор, болгарский перец и сельдерей, варите еще 10 минут. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Этот суп можно употреблять в течение дня, особенно в рамках диеты на капустном супе, которая позволяет сбросить до 5 кг за неделю.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

