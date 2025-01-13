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Домашний жареный сыр: секреты ресторанного качества

2:32
Еда

Приготовление идеального жареного сыра может быть непростой задачей: часто сыр вытекает из панировки во время жарки. Известный венгерский шеф-повар Бэлaнт поделился своим секретом, как этого избежать.

Сыр
Фото: Designed by Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Советы шеф-повара Бэлaнта:

  1. Выбор сыра: Используйте качественный сыр, который хорошо плавится, но не слишком мягкий.

  2. Двойная панировка: Обваляйте сыр в муке, затем в взбитом яйце, затем в панировочных сухарях. Повторите процесс еще раз для создания двойного слоя, который лучше удерживает сыр внутри.

  3. Охлаждение перед жаркой: Поместите панированный сыр в морозильник на 30–60 минут перед жаркой. Это поможет панировке затвердеть и предотвратит вытекание сыра при высоких температурах.

  4. Температура масла: Жарьте сыр в разогретом до 180 °C масле. Правильная температура обеспечивает равномерное приготовление и хрустящую корочку.

Рецепт жареного камамбера с домашним черничным соусом от шеф-повара Фёрдёша Зэ:

Ингредиенты для сыра:

  • 2 средних камамбера
  • Мука
  • Взбитое яйцо с добавлением соли
  • Панировочные сухари (предпочтительно панко)
  • Масло для жарки

Ингредиенты для черничного соуса:

  • 400 г замороженной черники
  • 100 г коричневого сахара
  • 100 мл воды
  • 1 чайная ложка крахмала

Приготовление:

  1. Черничный соус: разморозьте чернику и поместите в кастрюлю с коричневым сахаром и водой. Доведите до кипения. Разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды и влейте в кипящую смесь. Варите около 10 минут, периодически помешивая и слегка разминая ягоды.

  2. Панировка сыра: обваляйте камамбер в муке, затем во взбитом яйце с солью, и, наконец, в панировочных сухарях. Для более плотной корочки можно повторить процесс для двойной панировки.

  3. Охлаждение: поместите панированный сыр в морозильник на 30–60 минут.

  4. Жарка: разогрейте масло до 180 °C и обжарьте сыр до золотистого цвета.

  5. Подача: подавайте горячий жареный камамбер с домашним черничным соусом.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете приготовить идеальный жареный сыр с хрустящей корочкой и нежной сердцевиной.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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