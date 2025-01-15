Пшённая каша, которая не горчит: лайфхак для любой хозяйки

Пшенная каша — полезный и питательный завтрак, но её специфический горьковатый привкус может отпугнуть многих. Однако устранить горечь вполне реально, если знать основные тонкости выбора, хранения и приготовления этой крупы.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пшенная каша

Почему пшено горчит

Горечь в пшене появляется из-за высокого содержания растительных жиров, которые со временем окисляются. Длительное хранение продукта усугубляет этот процесс, делая крупу менее пригодной для приготовления.

Как избавиться от горечи

Выдерживание в горячей воде.

Залейте пшено горячей водой на 15 минут, чтобы убрать излишние масла и смягчить вкус.

Залейте пшено горячей водой на 15 минут, чтобы убрать излишние масла и смягчить вкус. Промывание.

Промойте крупу 3-4 раза под проточной водой до полного исчезновения мутности.

Промойте крупу 3-4 раза под проточной водой до полного исчезновения мутности. Замена воды при варке.

Первую воду, в которой варится пшено, слейте через несколько минут после закипания и замените на свежую.

Эти простые шаги помогут устранить неприятный привкус и сделать вкус каши более мягким.

Как выбрать и хранить пшено

Срок годности. Выбирайте крупу с минимальным сроком хранения и не забывайте проверять дату производства. Условия хранения. Держите пшено в сухом и прохладном месте, желательно в герметичном контейнере.

Если обработка не помогла убрать горечь, крупу лучше не использовать, чтобы избежать возможного отравления.

Уточнения

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).

