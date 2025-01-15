Пшённая каша, которая не горчит: лайфхак для любой хозяйки

Пшенная каша — полезный и питательный завтрак, но её специфический горьковатый привкус может отпугнуть многих. Однако устранить горечь вполне реально, если знать основные тонкости выбора, хранения и приготовления этой крупы.
Горечь в пшене появляется из-за высокого содержания растительных жиров, которые со временем окисляются. Длительное хранение продукта усугубляет этот процесс, делая крупу менее пригодной для приготовления.
Эти простые шаги помогут устранить неприятный привкус и сделать вкус каши более мягким.
Если обработка не помогла убрать горечь, крупу лучше не использовать, чтобы избежать возможного отравления.
Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
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