Изюм и кариес: главная опасность, о которой вы не знали

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Изюм — один из самых доступных и полезных сухофруктов, который, по словам гастроэнтеролога Владимира Логинова, стоит регулярно включать в рацион. Этот продукт богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Изюм

Польза изюма

Изюм содержит большое количество полезных веществ:

Витамины группы B. Поддерживают здоровье нервной системы и обмен веществ.

Железо. Способствует профилактике анемии.

Фосфор, магний и калий. Укрепляют сердце, сосуды и кости.

Антиоксиданты. Защищают клетки от повреждений и способствуют снижению уровня холестерина.

Кроме того, изюм богат углеводами и натуральными сахарами, что делает его отличным источником энергии для здоровых людей.

Ограничения и рекомендации

Несмотря на пользу, изюм следует употреблять в умеренных количествах.

Для людей с диабетом и ожирением. Высокое содержание сахара в продукте может негативно сказаться на здоровье, поэтому важно контролировать порции.

Гигиена полости рта. После употребления изюма обязательно чистите зубы, чтобы предотвратить развитие кариеса.

Как включить изюм в рацион

Изюм можно добавлять в различные блюда:

в каши и выпечку;

в йогурты и смузи;

в салаты и мясные блюда.

Небольшая порция изюма (около 30-50 г) станет отличным перекусом, который наполняет энергией и насыщает организм необходимыми элементами.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.



