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Изюм и кариес: главная опасность, о которой вы не знали

1:40
Еда

Изюм — один из самых доступных и полезных сухофруктов, который, по словам гастроэнтеролога Владимира Логинова, стоит регулярно включать в рацион. Этот продукт богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье организма.

Изюм
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Изюм

Польза изюма

Изюм содержит большое количество полезных веществ:

  • Витамины группы B. Поддерживают здоровье нервной системы и обмен веществ.
  • Железо. Способствует профилактике анемии.
  • Фосфор, магний и калий. Укрепляют сердце, сосуды и кости.
  • Антиоксиданты. Защищают клетки от повреждений и способствуют снижению уровня холестерина.

Кроме того, изюм богат углеводами и натуральными сахарами, что делает его отличным источником энергии для здоровых людей.

Ограничения и рекомендации

Несмотря на пользу, изюм следует употреблять в умеренных количествах.

  • Для людей с диабетом и ожирением. Высокое содержание сахара в продукте может негативно сказаться на здоровье, поэтому важно контролировать порции.
  • Гигиена полости рта. После употребления изюма обязательно чистите зубы, чтобы предотвратить развитие кариеса.

Как включить изюм в рацион

Изюм можно добавлять в различные блюда:

  • в каши и выпечку;
  • в йогурты и смузи;
  • в салаты и мясные блюда.

Небольшая порция изюма (около 30-50 г) станет отличным перекусом, который наполняет энергией и насыщает организм необходимыми элементами.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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