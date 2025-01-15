Изюм и кариес: главная опасность, о которой вы не знали

Изюм — один из самых доступных и полезных сухофруктов, который, по словам гастроэнтеролога Владимира Логинова, стоит регулярно включать в рацион. Этот продукт богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье организма.
Изюм содержит большое количество полезных веществ:
Кроме того, изюм богат углеводами и натуральными сахарами, что делает его отличным источником энергии для здоровых людей.
Несмотря на пользу, изюм следует употреблять в умеренных количествах.
Изюм можно добавлять в различные блюда:
Небольшая порция изюма (около 30-50 г) станет отличным перекусом, который наполняет энергией и насыщает организм необходимыми элементами.
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
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