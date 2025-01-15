Древняя биотехнология на вашей кухне: всё о квашеной капусте

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста — один из самых полезных традиционных продуктов, о котором говорят практически все специалисты. Помимо известного влияния на иммунитет и пищеварение, у неё есть ещё один интересный плюс, озвученный кандидатом биологических наук Екатериной Барановой в программе "О самом главном".

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Cavolo salato

Процесс брожения: древняя биотехнология

Процесс квашения капусты — это древняя биотехнология, которая сохраняется практически неизменной уже много веков. Раньше капусту квасили в дубовых или липовых бочках, но даже в стеклянной таре она сохраняет свои полезные свойства.

Обогащение пробиотиками. Во время брожения продукт наполняется пробиотиками, которые способствуют нормализации микрофлоры кишечника.

Насыщение витаминами. Квашеная капуста богата витамином С — его в ней больше, чем в лимоне.

Правильная квашеная капуста

Для квашения капусту тщательно перемешивают с солью, чтобы она полностью покрылась выделившимся соком. Такой продукт будет готов через 45 дней. Если съесть её раньше, из-за углекислого газа она может горчить.

Польза квашеной капусты

Иммунитет. Продукт помогает укрепить защитные функции организма.

Пищеварение. Капуста улучшает работу ЖКТ и способствует усвоению питательных веществ.

Микрофлора кишечника. Пробиотики благотворно влияют на состояние кишечника.

Анемия. Квашеная капуста в сочетании с мясом помогает бороться с нехваткой железа в организме.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах.



