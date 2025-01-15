Древняя биотехнология на вашей кухне: всё о квашеной капусте

Квашеная капуста — один из самых полезных традиционных продуктов, о котором говорят практически все специалисты. Помимо известного влияния на иммунитет и пищеварение, у неё есть ещё один интересный плюс, озвученный кандидатом биологических наук Екатериной Барановой в программе "О самом главном".
Процесс квашения капусты — это древняя биотехнология, которая сохраняется практически неизменной уже много веков. Раньше капусту квасили в дубовых или липовых бочках, но даже в стеклянной таре она сохраняет свои полезные свойства.
Для квашения капусту тщательно перемешивают с солью, чтобы она полностью покрылась выделившимся соком. Такой продукт будет готов через 45 дней. Если съесть её раньше, из-за углекислого газа она может горчить.
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах.
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