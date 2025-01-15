Нешлифованный или пропаренный рис: что лучше

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис — один из самых популярных продуктов в мире, но его польза часто становится предметом споров. Диетолог Сергей Агапкин в эфире программы "Формула еды" рассказал, как правильно выбирать и готовить рис, чтобы он стал частью здорового рациона.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Рис и риск набора веса

Многие утверждают, что рис способствует набору веса и даже может провоцировать развитие сахарного диабета. Однако японцы, которые употребляют рис в пять раз больше, чем жители других стран, имеют одну из самых высоких продолжительностей жизни в мире.

Ключевой момент — правильный выбор и приготовление крупы.

Нешлифованный и пропаренный рис

Нешлифованный рис.

Оболочка содержит клетчатку и белок, что помогает снизить риск развития рака кишечника. Однако в оболочке также могут накапливаться тяжёлые металлы и химические вещества, из-за чего её часто удаляют.

Пропаренный рис.

Является отличной альтернативой шлифованному. В процессе обработки он сохраняет витамины группы B и минеральные вещества, делая его более питательным и полезным.

Замачивание риса перед варкой

Перед приготовлением рис рекомендуется замачивать в холодной воде на 30-40 минут. Это позволяет:

удалить лишний крахмал,

снизить калорийность,

уменьшить гликемический индекс.

Какой рис выбрать для разных блюд

Круглозерный рис.

Подходит для паэльи и ризотто, так как обладает высокой клейкостью.

Подходит для паэльи и ризотто, так как обладает высокой клейкостью. Длиннозерный рис.

Идеален для плова, гарниров и салатов благодаря своей рассыпчатости.

Идеален для плова, гарниров и салатов благодаря своей рассыпчатости. Кубанский рис.

Рекомендуется для приготовления детских каш и супов.

Уточнения

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.



