Нешлифованный или пропаренный рис: что лучше

Рис — один из самых популярных продуктов в мире, но его польза часто становится предметом споров. Диетолог Сергей Агапкин в эфире программы "Формула еды" рассказал, как правильно выбирать и готовить рис, чтобы он стал частью здорового рациона.
Многие утверждают, что рис способствует набору веса и даже может провоцировать развитие сахарного диабета. Однако японцы, которые употребляют рис в пять раз больше, чем жители других стран, имеют одну из самых высоких продолжительностей жизни в мире.
Ключевой момент — правильный выбор и приготовление крупы.
Оболочка содержит клетчатку и белок, что помогает снизить риск развития рака кишечника. Однако в оболочке также могут накапливаться тяжёлые металлы и химические вещества, из-за чего её часто удаляют.
Является отличной альтернативой шлифованному. В процессе обработки он сохраняет витамины группы B и минеральные вещества, делая его более питательным и полезным.
Перед приготовлением рис рекомендуется замачивать в холодной воде на 30-40 минут. Это позволяет:
Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.
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