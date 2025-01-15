Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему в квартире появляются мошки и как с ними бороться
Плохие соседи: какие продукты лучше держать подальше друг от друга
Требуются люди, умеющие читать: Национальный архив США предлагает работу заинтересованным гражданам
Синхротрон уничтожает рак и открывает тайны прошлого — что это за технология
Розмарин для волос: натуральное средство, которое действительно работает
Блокировка Zeekr: разбираемся, насколько это реально и опасно
K-pop, лапша и политика: репортаж с места ареста Юн Сок Ёля
Брачная тенденция: в Казахстане заявили о популярности гостевого брака
Переговоры в Дохе: близкое перемирие и освобождение заложников в Газе

Нешлифованный или пропаренный рис: что лучше

1:49
Еда

Рис — один из самых популярных продуктов в мире, но его польза часто становится предметом споров. Диетолог Сергей Агапкин в эфире программы "Формула еды" рассказал, как правильно выбирать и готовить рис, чтобы он стал частью здорового рациона.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Рис и риск набора веса

Многие утверждают, что рис способствует набору веса и даже может провоцировать развитие сахарного диабета. Однако японцы, которые употребляют рис в пять раз больше, чем жители других стран, имеют одну из самых высоких продолжительностей жизни в мире.

Ключевой момент — правильный выбор и приготовление крупы.

Нешлифованный и пропаренный рис

  • Нешлифованный рис.

Оболочка содержит клетчатку и белок, что помогает снизить риск развития рака кишечника. Однако в оболочке также могут накапливаться тяжёлые металлы и химические вещества, из-за чего её часто удаляют.

  • Пропаренный рис.

Является отличной альтернативой шлифованному. В процессе обработки он сохраняет витамины группы B и минеральные вещества, делая его более питательным и полезным.

Замачивание риса перед варкой

Перед приготовлением рис рекомендуется замачивать в холодной воде на 30-40 минут. Это позволяет:

  • удалить лишний крахмал,
  • снизить калорийность,
  • уменьшить гликемический индекс.

Какой рис выбрать для разных блюд

  • Круглозерный рис.
    Подходит для паэльи и ризотто, так как обладает высокой клейкостью.
  • Длиннозерный рис.
    Идеален для плова, гарниров и салатов благодаря своей рассыпчатости.
  • Кубанский рис.
    Рекомендуется для приготовления детских каш и супов.

Уточнения

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Шоу-бизнес
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману Аудио 
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Правда ТВ
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров Аудио 
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Туризм
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Договор Армении с США о стратегическом партнёрстве подписан поспешно и эмоций в Кремле не вызывает Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Последние материалы
Почему в квартире появляются мошки и как с ними бороться
Плохие соседи: какие продукты лучше держать подальше друг от друга
Нешлифованный или пропаренный рис: что лучше
Требуются люди, умеющие читать: Национальный архив США предлагает работу заинтересованным гражданам
Синхротрон уничтожает рак и открывает тайны прошлого — что это за технология
Розмарин для волос: натуральное средство, которое действительно работает
Блокировка Zeekr: разбираемся, насколько это реально и опасно
K-pop, лапша и политика: репортаж с места ареста Юн Сок Ёля
Брачная тенденция: в Казахстане заявили о популярности гостевого брака
Переговоры в Дохе: близкое перемирие и освобождение заложников в Газе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.