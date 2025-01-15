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Как добиться ажурной структуры блинов на кефире

1:48
Еда

Блинчики на кефире — идеальный выбор для семейного завтрака или уютного ужина. Рецепт поможет приготовить нежные и ароматные блины, которые понравятся всем.

Блины
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся:

  • 500 мл кефира,
  • 2 яйца,
  • 200 г пшеничной муки,
  • 2 ст. л. сахара,
  • 1 ч. л. соды,
  • щепотка соли,
  • 150 мл кипятка,
  • растительное масло (для теста и жарки).

Приготовление теста

  1. Смешайте основные ингредиенты.
    Взбейте яйца с сахаром и солью.
    Добавьте кефир и просеянную муку, тщательно перемешивая до однородности.
  2. Добавьте соду.
    В отдельной миске растворите соду в кипятке.
    Постепенно вливайте раствор в тесто, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков.
  3. Добавьте масло.
    Влейте 1-2 ст. л. растительного масла в тесто и дайте ему "отдохнуть" 10-15 минут.

Жарка блинов

  1. Разогрейте сковороду и слегка смажьте её растительным маслом.
  2. Налейте небольшое количество теста на сковороду и распределите его круговыми движениями.
  3. Жарьте блин 1-2 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.
  4. Снимите блин и повторяйте процесс с оставшимся тестом.

Идеи для подачи

Блинчики на кефире можно подавать с любыми начинками и дополнениями:

  • сладкие варианты: мёд, ягоды, сгущённое молоко, джем;
  • несладкие начинки: творожный сыр, лосось, зелень.

Эти блинчики удивят своей мягкостью и ажурной структурой, делая любой приём пищи незабываемым.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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