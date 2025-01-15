Как добиться ажурной структуры блинов на кефире
1:48
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15.01.2025 18:39
Блинчики на кефире — идеальный выбор для семейного завтрака или уютного ужина. Рецепт поможет приготовить нежные и ароматные блины, которые понравятся всем.
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины
Ингредиенты
Для приготовления вам понадобятся:
500 мл кефира,
2 яйца,
200 г пшеничной муки,
2 ст. л. сахара,
1 ч. л. соды,
щепотка соли,
150 мл кипятка,
растительное масло (для теста и жарки).
Приготовление теста
Смешайте основные ингредиенты.
Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир и просеянную муку, тщательно перемешивая до однородности. Добавьте соду.
В отдельной миске растворите соду в кипятке. Постепенно вливайте раствор в тесто, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Добавьте масло.
Влейте 1-2 ст. л. растительного масла в тесто и дайте ему "отдохнуть" 10-15 минут. Жарка блинов
Разогрейте сковороду и слегка смажьте её растительным маслом.
Налейте небольшое количество теста на сковороду и распределите его круговыми движениями.
Жарьте блин 1-2 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка.
Снимите блин и повторяйте процесс с оставшимся тестом.
Идеи для подачи
Блинчики на кефире можно подавать с любыми начинками и дополнениями:
сладкие варианты: мёд, ягоды, сгущённое молоко, джем;
несладкие начинки: творожный сыр, лосось, зелень.
Эти блинчики удивят своей мягкостью и ажурной структурой, делая любой приём пищи незабываемым.
Уточнения
разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Кефи́р —
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру