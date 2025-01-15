Как добиться ажурной структуры блинов на кефире

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Блинчики на кефире — идеальный выбор для семейного завтрака или уютного ужина. Рецепт поможет приготовить нежные и ароматные блины, которые понравятся всем.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся:

500 мл кефира,

2 яйца,

200 г пшеничной муки,

2 ст. л. сахара,

1 ч. л. соды,

щепотка соли,

150 мл кипятка,

растительное масло (для теста и жарки).

Приготовление теста

Смешайте основные ингредиенты.

Взбейте яйца с сахаром и солью.

Добавьте кефир и просеянную муку, тщательно перемешивая до однородности. Добавьте соду.

В отдельной миске растворите соду в кипятке.

Постепенно вливайте раствор в тесто, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Добавьте масло.

Влейте 1-2 ст. л. растительного масла в тесто и дайте ему "отдохнуть" 10-15 минут.

Жарка блинов

Разогрейте сковороду и слегка смажьте её растительным маслом. Налейте небольшое количество теста на сковороду и распределите его круговыми движениями. Жарьте блин 1-2 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. Снимите блин и повторяйте процесс с оставшимся тестом.

Идеи для подачи

Блинчики на кефире можно подавать с любыми начинками и дополнениями:

сладкие варианты: мёд, ягоды, сгущённое молоко, джем;

несладкие начинки: творожный сыр, лосось, зелень.

Эти блинчики удивят своей мягкостью и ажурной структурой, делая любой приём пищи незабываемым.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

