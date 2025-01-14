Простые шаги к стройности после праздников

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Январские праздники позади, а вместе с ними — калорийные угощения, пассивный отдых и набранные килограммы. Если вы чувствуете апатию и переживаете за фигуру, не спешите с радикальными мерами.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Постепенное возвращение к здоровому питанию

Врач-диетолог Алена Капустина отмечает, что быстро избавиться от лишних килограммов невозможно, и это не должно быть целью.

Уменьшите порции. Сократите размер блюд, чтобы снизить количество потребляемых калорий.

Сделайте выбор в пользу белков и клетчатки. Постное мясо, бобовые, овощи и фрукты помогут восстановить баланс в организме. Питайтесь чаще, но маленькими порциями. Пять-шесть приёмов пищи в день помогут поддерживать стабильный уровень сахара и избежать переедания. Пейте больше воды. Это ускоряет метаболизм и помогает организму быстрее восстанавливаться.

Умеренная физическая активность

После долгого отдыха важно плавно возвращаться к активному образу жизни:

Начните с пеших прогулок. Ежедневные прогулки помогут организму адаптироваться к нагрузкам. Добавьте зарядку по утрам. Простые упражнения помогут почувствовать бодрость. Постепенно увеличивайте нагрузку. Увеличивайте время прогулок, добавляйте домашние тренировки с умеренной интенсивностью.

Важность полноценного сна

Недостаток сна может нарушить обмен веществ и спровоцировать переедание.

Чтобы избежать этих проблем:

Стремитесь спать не менее 7-8 часов в сутки,

Установите режим сна и бодрствования, чтобы организм быстрее восстановился после праздников.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания.

