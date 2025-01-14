Простые шаги к стройности после праздников

Январские праздники позади, а вместе с ними — калорийные угощения, пассивный отдых и набранные килограммы. Если вы чувствуете апатию и переживаете за фигуру, не спешите с радикальными мерами.
Врач-диетолог Алена Капустина отмечает, что быстро избавиться от лишних килограммов невозможно, и это не должно быть целью.
После долгого отдыха важно плавно возвращаться к активному образу жизни:
Недостаток сна может нарушить обмен веществ и спровоцировать переедание.
Чтобы избежать этих проблем:
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания.
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.