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Простые шаги к стройности после праздников

1:46
Еда

Январские праздники позади, а вместе с ними — калорийные угощения, пассивный отдых и набранные килограммы. Если вы чувствуете апатию и переживаете за фигуру, не спешите с радикальными мерами.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Постепенное возвращение к здоровому питанию

Врач-диетолог Алена Капустина отмечает, что быстро избавиться от лишних килограммов невозможно, и это не должно быть целью.

  1. Уменьшите порции. Сократите размер блюд, чтобы снизить количество потребляемых калорий.
    Сделайте выбор в пользу белков и клетчатки. Постное мясо, бобовые, овощи и фрукты помогут восстановить баланс в организме.
  2. Питайтесь чаще, но маленькими порциями. Пять-шесть приёмов пищи в день помогут поддерживать стабильный уровень сахара и избежать переедания.
  3. Пейте больше воды. Это ускоряет метаболизм и помогает организму быстрее восстанавливаться.

Умеренная физическая активность

После долгого отдыха важно плавно возвращаться к активному образу жизни:

  1. Начните с пеших прогулок. Ежедневные прогулки помогут организму адаптироваться к нагрузкам.
  2. Добавьте зарядку по утрам. Простые упражнения помогут почувствовать бодрость.
  3. Постепенно увеличивайте нагрузку. Увеличивайте время прогулок, добавляйте домашние тренировки с умеренной интенсивностью.

Важность полноценного сна

Недостаток сна может нарушить обмен веществ и спровоцировать переедание.

Чтобы избежать этих проблем:

  • Стремитесь спать не менее 7-8 часов в сутки,
  • Установите режим сна и бодрствования, чтобы организм быстрее восстановился после праздников.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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