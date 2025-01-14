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Чем опасно мытьё курицы: советы по безопасности на кухне

3:37
Еда

Курица — одно из самых популярных и универсальных блюд на столе. Однако при её приготовлении крайне важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать риска заражения бактериями или попадания вредных веществ. Вот что нужно знать, чтобы правильно подготовить курицу к готовке.

курица
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
курица

Удаление гормонов и антибиотиков: основные методы

Для снижения вероятности попадания в организм вредных веществ из куриного мяса важно знать, как правильно его обработать. В промышленных масштабах птицу часто кормят кормами с антибиотиками и гормонами, поэтому перед приготовлением желательно их удалить.

Замачивание в солевом растворе

Вам понадобится:

  • 1 литр воды,
  • 3 столовые ложки соли,
  • сок половины лимона.

Опустите курицу в раствор на 2 часа, затем выньте, приготовьте свежую смесь и замочите ещё на 2 часа.

Использование минеральной воды

Газированная минеральная вода также помогает избавиться от гормонов и антибиотиков, а заодно делает мясо мягче и нежнее. Этот метод особенно подходит, если вы собираетесь запекать курицу или готовить её на гриле.

Выбор мяса местного производства

Если вы планируете готовить бульон, отдайте предпочтение курице местных производителей. Магазинное мясо может содержать больше вредных веществ, которые перейдут в отвар.

Нужно ли мыть курицу перед приготовлением

Эксперты в области здравоохранения, включая специалистов из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), настоятельно не рекомендуют мыть курицу перед готовкой.

Причины:

  1. Перекрестное загрязнение. Соки сырой курицы при промывании разлетаются на столешницы, губки, руки и близлежащие продукты. Эти невидимые капли могут содержать бактерии, вызывающие пищевые отравления.
  2. Бесполезность. Мытьё не устраняет бактерии, которые уничтожаются только при термической обработке.

Совет: вместо мытья лучше использовать бумажные полотенца, чтобы удалить лишнюю влагу с поверхности мяса, а затем сразу их утилизировать.

Как правильно подготовить курицу

  1. Удалите внутренности. Если внутри курицы есть упаковка с органами, выньте её. Вы можете использовать эти части для приготовления или выбросить.
  2. Подготовьте тушку. Подверните кончики крыльев под тушку, чтобы они не подгорели, и свяжите ножки кухонным шпагатом для равномерного приготовления.
  3. Замачивание. Используйте один из описанных выше методов, чтобы улучшить вкус и структуру мяса.

Советы по безопасности при работе с сырой курицей

  1. Очистка инструментов. После работы с курицей тщательно мойте ножи, разделочные доски и столешницы горячей мыльной водой. Лучше всего использовать посудомоечную машину в режиме дезинфекции.
  2. Избегайте пористых поверхностей. Деревянные разделочные доски и мясные блоки могут впитывать сырые соки. Для их очистки используйте абразивные губки и дезинфицирующие средства.
  3. Регулярно мойте руки. После каждого контакта с сырой курицей тщательно мойте руки горячей водой с мылом, чтобы предотвратить распространение бактерий.
  4. Контроль температуры. Всегда готовьте курицу до внутренней температуры не менее 100 °C, чтобы уничтожить все патогены.

Уточнения

Антибио́тики — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций. Антибиотики могут убивать микроорганизмы или останавливать их размножение, позволяя естественным защитным механизмам их устранять.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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