Чем опасно мытьё курицы: советы по безопасности на кухне

Курица — одно из самых популярных и универсальных блюд на столе. Однако при её приготовлении крайне важно соблюдать правила безопасности, чтобы избежать риска заражения бактериями или попадания вредных веществ. Вот что нужно знать, чтобы правильно подготовить курицу к готовке.
Для снижения вероятности попадания в организм вредных веществ из куриного мяса важно знать, как правильно его обработать. В промышленных масштабах птицу часто кормят кормами с антибиотиками и гормонами, поэтому перед приготовлением желательно их удалить.
Вам понадобится:
Опустите курицу в раствор на 2 часа, затем выньте, приготовьте свежую смесь и замочите ещё на 2 часа.
Газированная минеральная вода также помогает избавиться от гормонов и антибиотиков, а заодно делает мясо мягче и нежнее. Этот метод особенно подходит, если вы собираетесь запекать курицу или готовить её на гриле.
Если вы планируете готовить бульон, отдайте предпочтение курице местных производителей. Магазинное мясо может содержать больше вредных веществ, которые перейдут в отвар.
Эксперты в области здравоохранения, включая специалистов из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), настоятельно не рекомендуют мыть курицу перед готовкой.
Причины:
Совет: вместо мытья лучше использовать бумажные полотенца, чтобы удалить лишнюю влагу с поверхности мяса, а затем сразу их утилизировать.
Антибио́тики — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций. Антибиотики могут убивать микроорганизмы или останавливать их размножение, позволяя естественным защитным механизмам их устранять.
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