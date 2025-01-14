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Как две ложки томатной пасты в день могут изменить вашу жизнь

1:22
Еда

Помидоры давно стали неотъемлемой частью нашего рациона. Они доступны круглый год и оказывают благоприятное воздействие на здоровье. Употребление томатов помогает при гипертонии, диабете, улучшает зрение, работу сердца и даже участвует в профилактике онкологических заболеваний.

томатная паста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
томатная паста

Польза для сердца и сосудов

Томаты издавна считаются продуктом, полезным для сердечно-сосудистой системы.

Калий: В 100 г помидоров содержится 13% от суточной нормы. Этот элемент поддерживает нормальный ритм сердца и помогает регулировать кровяное давление.

Зрение под защитой

В состав томатов входит лютеин — вещество, которое:

  • улучшает выработку пигментов сетчатки глаза,
  • предотвращает возрастные изменения зрения.

Антиоксиданты против онкологии

Помидоры богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые:

  • нейтрализуют свободные радикалы,
  • снижают риск развития онкологических заболеваний.

Томатная паста и диабет

Как отметил доктор Сергей Агапкин, исследования показали, что:

  • Томатная паста снижает риск диабета 2-го типа,
  • Помогает диабетикам лучше контролировать уровень сахара в крови.

Рекомендуемая норма — около двух столовых ложек томатной пасты в день.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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