Как две ложки томатной пасты в день могут изменить вашу жизнь

Помидоры давно стали неотъемлемой частью нашего рациона. Они доступны круглый год и оказывают благоприятное воздействие на здоровье. Употребление томатов помогает при гипертонии, диабете, улучшает зрение, работу сердца и даже участвует в профилактике онкологических заболеваний.
Томаты издавна считаются продуктом, полезным для сердечно-сосудистой системы.
Калий: В 100 г помидоров содержится 13% от суточной нормы. Этот элемент поддерживает нормальный ритм сердца и помогает регулировать кровяное давление.
В состав томатов входит лютеин — вещество, которое:
Помидоры богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые:
Как отметил доктор Сергей Агапкин, исследования показали, что:
Рекомендуемая норма — около двух столовых ложек томатной пасты в день.
Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.
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