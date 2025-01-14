Голяшка или рулька: разница, о которой вы не знали

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о запечённой рульке, многие путаются в терминах и случайно покупают совсем не ту часть мяса. Разберёмся, чем отличается рулька от голяшки и как правильно выбрать нужный кусок.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рулька

Чем отличаются рулька и голяшка

На ногах у домашнего скота (свинина, баранина, говядина) передние и задние части значительно различаются.

Задние ноги: больше объём мяса, оно нежнее и не требует сложной подготовки.

Передние ноги: обычно их мясо жёстче, но при правильной готовке получается невероятно вкусным.

Терминология

В мире мясной кулинарии нет единого стандарта.

Свинина и баранина: Рулькой называют переднюю часть ноги.

Голяшкой — заднюю.

Иногда можно встретить термины "передняя рулька" и "задняя рулька".

Говядина:Части ног выше колена называют голяшкой.

Говяжья рулька — скорее исключение, но иногда так называют переднюю часть ноги.

Как правильно выбирать мясо

Чтобы избежать путаницы:

Уточняйте вид мяса. Скажите продавцу, что именно вы ищете: свинину, баранину или говядину.

Уточните часть ноги. Назовите, нужна ли вам передняя или задняя часть.

С таким подходом вы точно купите именно то, что нужно для вашего кулинарного шедевра.

Уточнения

Ру́лька (свиная голяшка) — часть свиного окорока (сырого или копчёного), прилегающая к коленному суставу; голень или предплечье. Состоит главным образом из соединительных тканей и грубых мышц. Границами отделения полуфабриката являются коленный или локтевой сустав и линия отделения ноги.

