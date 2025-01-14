Голяшка или рулька: разница, о которой вы не знали

Когда речь заходит о запечённой рульке, многие путаются в терминах и случайно покупают совсем не ту часть мяса. Разберёмся, чем отличается рулька от голяшки и как правильно выбрать нужный кусок.
На ногах у домашнего скота (свинина, баранина, говядина) передние и задние части значительно различаются.
В мире мясной кулинарии нет единого стандарта.
Иногда можно встретить термины "передняя рулька" и "задняя рулька".
Чтобы избежать путаницы:
С таким подходом вы точно купите именно то, что нужно для вашего кулинарного шедевра.
Ру́лька (свиная голяшка) — часть свиного окорока (сырого или копчёного), прилегающая к коленному суставу; голень или предплечье. Состоит главным образом из соединительных тканей и грубых мышц. Границами отделения полуфабриката являются коленный или локтевой сустав и линия отделения ноги.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.