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Голяшка или рулька: разница, о которой вы не знали

1:26
Еда

Когда речь заходит о запечённой рульке, многие путаются в терминах и случайно покупают совсем не ту часть мяса. Разберёмся, чем отличается рулька от голяшки и как правильно выбрать нужный кусок.

рулька
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
рулька

Чем отличаются рулька и голяшка

На ногах у домашнего скота (свинина, баранина, говядина) передние и задние части значительно различаются.

  • Задние ноги: больше объём мяса, оно нежнее и не требует сложной подготовки.
  • Передние ноги: обычно их мясо жёстче, но при правильной готовке получается невероятно вкусным.

Терминология

В мире мясной кулинарии нет единого стандарта.

  • Свинина и баранина: Рулькой называют переднюю часть ноги.
  • Голяшкой — заднюю.

Иногда можно встретить термины "передняя рулька" и "задняя рулька".

  • Говядина:Части ног выше колена называют голяшкой.
  • Говяжья рулька — скорее исключение, но иногда так называют переднюю часть ноги.

Как правильно выбирать мясо

Чтобы избежать путаницы:

  • Уточняйте вид мяса. Скажите продавцу, что именно вы ищете: свинину, баранину или говядину.
  • Уточните часть ноги. Назовите, нужна ли вам передняя или задняя часть.

С таким подходом вы точно купите именно то, что нужно для вашего кулинарного шедевра.

Уточнения

Ру́лька (свиная голяшка) — часть свиного окорока (сырого или копчёного), прилегающая к коленному суставу; голень или предплечье. Состоит главным образом из соединительных тканей и грубых мышц. Границами отделения полуфабриката являются коленный или локтевой сустав и линия отделения ноги.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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