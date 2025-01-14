Рукав рвётся? Главные причины и как их избежать

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Пакет для запекания — незаменимый помощник на кухне. Он упрощает процесс готовки, обеспечивает равномерное приготовление и сохраняет сочность блюд. Однако бывают случаи, когда рукав рвётся прямо в духовке. Эксперты объяснили, почему это происходит и как избежать такой неприятности.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рукав для запекания

Что нужно знать о пакете для запекания

Рукав для запекания изготавливается из полиэтиленфталата (ПТЭФ) — пластика, который выдерживает высокие температуры до 200-220 °C. Этот материал безопасен, так как при нагревании выделяет только воду и углекислый газ.

Его можно использовать:

в микроволновке;

в газовой духовке;

в электрической духовке.

Почему пакет рвётся

Слишком высокая температура.

Если в духовке превышена допустимая температура, рукав может раздуваться и лопаться. Чтобы этого избежать, сделайте несколько отверстий в верхней части пакета, чтобы выходил пар. Режим "Гриль".

Пакет не предназначен для высоких температур (выше 220-250 °C), которые характерны для режима "Гриль". Касание стенок духовки.

Контакт с горячими стенками или нагревательными элементами также может повредить рукав. Разместите его на противне или в подходящей форме.

Как добиться хрустящей корочки

Чтобы блюдо сохранило сочность, но приобрело румяную корочку, за 10-15 минут до окончания готовки разрежьте рукав.

Когда рукав опасен

Если при нагревании пакет начал издавать неприятный запах, поменял цвет или раскрошился, это указывает на использование некачественных материалов. Такой рукав использовать нельзя, так как он может быть опасен для здоровья.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



