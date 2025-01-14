Рукав рвётся? Главные причины и как их избежать

Пакет для запекания — незаменимый помощник на кухне. Он упрощает процесс готовки, обеспечивает равномерное приготовление и сохраняет сочность блюд. Однако бывают случаи, когда рукав рвётся прямо в духовке. Эксперты объяснили, почему это происходит и как избежать такой неприятности.
Рукав для запекания изготавливается из полиэтиленфталата (ПТЭФ) — пластика, который выдерживает высокие температуры до 200-220 °C. Этот материал безопасен, так как при нагревании выделяет только воду и углекислый газ.
Чтобы блюдо сохранило сочность, но приобрело румяную корочку, за 10-15 минут до окончания готовки разрежьте рукав.
Если при нагревании пакет начал издавать неприятный запах, поменял цвет или раскрошился, это указывает на использование некачественных материалов. Такой рукав использовать нельзя, так как он может быть опасен для здоровья.
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
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