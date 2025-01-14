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Мифы о чесноке: работает ли он против вирусов

1:13
Еда

Чеснок давно считается не только популярной специей, но и мощным средством для укрепления здоровья. Он помогает бороться с простудой, укрепляет иммунитет и даже обладает антибактериальными свойствами. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" объяснил, что из этого правда, а что — миф.

Чеснок
Фото: Own work by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чеснок

Что делает чеснок полезным

Чеснок входит в топ продуктов, богатых биологически активными веществами.

  • Антимикробное действие. Главным веществом в составе чеснока является аллицин. Он обладает мощным антибактериальным и антимикробным эффектом.
  • Антиоксиданты. Чеснок помогает защищать организм от свободных радикалов, что делает его полезным в борьбе с воспалениями и профилактике онкологических заболеваний.

Помогает ли чеснок при простуде

Доктор Мясников отмечает, что научных доказательств, подтверждающих эффективность чеснока в защите от простуды, нет.

Однако:

  • Чеснок может активировать естественный иммунитет.
  • Антиоксиданты в составе помогают укрепить защитные силы организма.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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