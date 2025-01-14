Мифы о чесноке: работает ли он против вирусов

Чеснок давно считается не только популярной специей, но и мощным средством для укрепления здоровья. Он помогает бороться с простудой, укрепляет иммунитет и даже обладает антибактериальными свойствами. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" объяснил, что из этого правда, а что — миф.
Чеснок входит в топ продуктов, богатых биологически активными веществами.
Доктор Мясников отмечает, что научных доказательств, подтверждающих эффективность чеснока в защите от простуды, нет.
Однако:
Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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