Мифы о чесноке: работает ли он против вирусов

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок давно считается не только популярной специей, но и мощным средством для укрепления здоровья. Он помогает бороться с простудой, укрепляет иммунитет и даже обладает антибактериальными свойствами. Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" объяснил, что из этого правда, а что — миф.

Фото: Own work by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чеснок

Что делает чеснок полезным

Чеснок входит в топ продуктов, богатых биологически активными веществами.

Антимикробное действие. Главным веществом в составе чеснока является аллицин. Он обладает мощным антибактериальным и антимикробным эффектом.

Антиоксиданты. Чеснок помогает защищать организм от свободных радикалов, что делает его полезным в борьбе с воспалениями и профилактике онкологических заболеваний.

Помогает ли чеснок при простуде

Доктор Мясников отмечает, что научных доказательств, подтверждающих эффективность чеснока в защите от простуды, нет.

Однако:

Чеснок может активировать естественный иммунитет.

Антиоксиданты в составе помогают укрепить защитные силы организма.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



