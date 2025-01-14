Гарниры, которые удивят вас пользой: замените картофель чем-то лучшим

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Гарнир — это не просто дополнение к основному блюду. Он играет важную роль в питании, влияя на здоровье и общее самочувствие. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие гарниры полезны, а от каких стоит воздержаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жареная картошка

Полезные гарниры

Включайте в рацион больше овощей и круп, богатых клетчаткой и витаминами:

Овощи: капуста, морковь, кабачки, перец. Готовьте их на пару или в духовке.

Крупы: гречка, булгур, киноа.

Батат: запечённый батат лучше дополняет мясо и рыбу, чем картофель.

Бобовые: фасоль, нут, чечевица.

Эти продукты насыщают организм полезными веществами и подходят для регулярного употребления.

Гарниры, которые лучше есть реже

Некоторые популярные гарниры имеют высокую калорийность и меньшую питательную ценность.

Картофельное пюре: из-за добавления масла и молока теряет полезные свойства, становясь калорийным.

Жареный картофель: содержит слишком много жира из-за использования масла.

Белый рис и макароны из муки высшего сорта: минимально полезны из-за низкого содержания клетчатки.

Чем заменить менее полезные гарниры

Чтобы сохранить баланс в рационе:

Замените белый рис на бурый или дикий.

Используйте цельнозерновые макароны вместо изделий из муки высшего сорта.

Готовьте картофель в духовке или варите, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

