Гарниры, которые удивят вас пользой: замените картофель чем-то лучшим

Гарнир — это не просто дополнение к основному блюду. Он играет важную роль в питании, влияя на здоровье и общее самочувствие. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие гарниры полезны, а от каких стоит воздержаться.
Включайте в рацион больше овощей и круп, богатых клетчаткой и витаминами:
Эти продукты насыщают организм полезными веществами и подходят для регулярного употребления.
Некоторые популярные гарниры имеют высокую калорийность и меньшую питательную ценность.
Чтобы сохранить баланс в рационе:
Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.
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