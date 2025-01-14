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Гарниры, которые удивят вас пользой: замените картофель чем-то лучшим

1:36
Еда

Гарнир — это не просто дополнение к основному блюду. Он играет важную роль в питании, влияя на здоровье и общее самочувствие. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие гарниры полезны, а от каких стоит воздержаться.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Полезные гарниры

Включайте в рацион больше овощей и круп, богатых клетчаткой и витаминами:

  • Овощи: капуста, морковь, кабачки, перец. Готовьте их на пару или в духовке.
  • Крупы: гречка, булгур, киноа.
  • Батат: запечённый батат лучше дополняет мясо и рыбу, чем картофель.
  • Бобовые: фасоль, нут, чечевица.

Эти продукты насыщают организм полезными веществами и подходят для регулярного употребления.

Гарниры, которые лучше есть реже

Некоторые популярные гарниры имеют высокую калорийность и меньшую питательную ценность.

  • Картофельное пюре: из-за добавления масла и молока теряет полезные свойства, становясь калорийным.
  • Жареный картофель: содержит слишком много жира из-за использования масла.
  • Белый рис и макароны из муки высшего сорта: минимально полезны из-за низкого содержания клетчатки.

Чем заменить менее полезные гарниры

Чтобы сохранить баланс в рационе:

  • Замените белый рис на бурый или дикий.
  • Используйте цельнозерновые макароны вместо изделий из муки высшего сорта.
  • Готовьте картофель в духовке или варите, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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