Ешьте облепиху каждый день: результат удивит через неделю

Среди множества ягод именно облепиха выделяется своими уникальными свойствами. Она не только укрепляет иммунитет, но и помогает сохранить красоту и молодость.
Облепиха содержит два ключевых витамина:
Кроме того, ягода богата:
Ягода воздействует на клеточном уровне:
Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.