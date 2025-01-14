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Ешьте облепиху каждый день: результат удивит через неделю

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Еда

Среди множества ягод именно облепиха выделяется своими уникальными свойствами. Она не только укрепляет иммунитет, но и помогает сохранить красоту и молодость.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Полезные вещества в облепихе

Облепиха содержит два ключевых витамина:

  • Витамин А. Поддерживает здоровье кожи, способствует её регенерации.
  • Витамин Е. Обладает мощным антиоксидантным эффектом и предотвращает раннее старение.

Кроме того, ягода богата:

  • Фитостеринами. Поддерживают эластичность кожи.
  • Аскорбиновой кислотой. Укрепляет иммунитет и способствует заживлению тканей.
  • Каротиноидами, полифенолами и флавоноидами. Эти компоненты обладают выраженным противовоспалительным эффектом.

Как облепиха замедляет старение

Ягода воздействует на клеточном уровне:

  • Поддерживает упругость и эластичность кожи.
  • Борется с воспалительными процессами, которые часто становятся причиной преждевременного старения.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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