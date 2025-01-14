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Детокс после застолий: 4 привычки, которые вернут энергию

1:46
Еда

После насыщенных январских праздников многим необходимо восстановить организм. Диетолог и эндокринолог Юлия Атаманова объяснила, как справиться с зимней хандрой, вернуть энергию и избавиться от лишних килограммов без строгих ограничений.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Почему строгие диеты — плохая идея

Садиться на жёсткую диету зимой не рекомендуется.

Зимой организм нуждается в энергии. Резкое ограничение калорийности может ухудшить самочувствие.
Риск срывов. Жёсткие диеты часто приводят к перееданию.
Вместо этого включите в рацион больше овощей — не менее 500 г в день. Они помогут наладить работу кишечника и ускорить обмен веществ.

Увеличьте потребление воды

Правильный детокс невозможен без достаточного количества жидкости.

  • Сколько пить: 1,5-2 литра воды в день.
  • Как понять, что воды недостаточно: Ориентируйтесь на цвет мочи. Если она насыщенного жёлтого цвета, нужно увеличить потребление жидкости.

Отдайте предпочтение полезным белкам

Улучшить питание можно, заменив красное мясо на более лёгкие источники белка.

  • Что выбрать: птица, рыба, бобовые.
  • Ограничьте: ультрапереработанные продукты вроде колбас и сосисок.

Поддержите микробиом

Кисломолочные и ферментированные продукты помогут восстановить кишечник после праздников.

Что включить в рацион: кефир, натуральный йогурт, хлеб из цельнозерновой муки, квашеную капусту. Эти продукты регулируют аппетит, поддерживают иммунитет и улучшают общее состояние организма.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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