Детокс после застолий: 4 привычки, которые вернут энергию

После насыщенных январских праздников многим необходимо восстановить организм. Диетолог и эндокринолог Юлия Атаманова объяснила, как справиться с зимней хандрой, вернуть энергию и избавиться от лишних килограммов без строгих ограничений.
Садиться на жёсткую диету зимой не рекомендуется.
Зимой организм нуждается в энергии. Резкое ограничение калорийности может ухудшить самочувствие.
Риск срывов. Жёсткие диеты часто приводят к перееданию.
Вместо этого включите в рацион больше овощей — не менее 500 г в день. Они помогут наладить работу кишечника и ускорить обмен веществ.
Правильный детокс невозможен без достаточного количества жидкости.
Улучшить питание можно, заменив красное мясо на более лёгкие источники белка.
Кисломолочные и ферментированные продукты помогут восстановить кишечник после праздников.
Что включить в рацион: кефир, натуральный йогурт, хлеб из цельнозерновой муки, квашеную капусту. Эти продукты регулируют аппетит, поддерживают иммунитет и улучшают общее состояние организма.
Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.