Детокс после застолий: 4 привычки, которые вернут энергию

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

После насыщенных январских праздников многим необходимо восстановить организм. Диетолог и эндокринолог Юлия Атаманова объяснила, как справиться с зимней хандрой, вернуть энергию и избавиться от лишних килограммов без строгих ограничений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Почему строгие диеты — плохая идея

Садиться на жёсткую диету зимой не рекомендуется.

Зимой организм нуждается в энергии. Резкое ограничение калорийности может ухудшить самочувствие.

Риск срывов. Жёсткие диеты часто приводят к перееданию.

Вместо этого включите в рацион больше овощей — не менее 500 г в день. Они помогут наладить работу кишечника и ускорить обмен веществ.

Увеличьте потребление воды

Правильный детокс невозможен без достаточного количества жидкости.

Сколько пить: 1,5-2 литра воды в день.

Как понять, что воды недостаточно: Ориентируйтесь на цвет мочи. Если она насыщенного жёлтого цвета, нужно увеличить потребление жидкости.

Отдайте предпочтение полезным белкам

Улучшить питание можно, заменив красное мясо на более лёгкие источники белка.

Что выбрать: птица, рыба, бобовые.

Ограничьте: ультрапереработанные продукты вроде колбас и сосисок.

Поддержите микробиом

Кисломолочные и ферментированные продукты помогут восстановить кишечник после праздников.

Что включить в рацион: кефир, натуральный йогурт, хлеб из цельнозерновой муки, квашеную капусту. Эти продукты регулируют аппетит, поддерживают иммунитет и улучшают общее состояние организма.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.



